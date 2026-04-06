In un’intervista esclusiva, il rinomato velista Ruggero Tita ha tracciato con chiarezza il suo percorso attuale e i suoi ambiziosi obiettivi futuri. Al centro del suo orizzonte sportivo si collocano due sfide di altissimo livello: il ritorno in coppia con Caterina Banti per puntare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e un ruolo sempre più determinante nel prestigioso progetto Luna Rossa, con l'obiettivo finale della Coppa America.

Il ritorno con Banti e la sfida olimpica verso Los Angeles

Il velista trentino ha affrontato apertamente il tema del suo futuro olimpico, confermando che la decisione di ricomporre la coppia vincente con Caterina Banti in vista di Los Angeles 2028 rappresenta uno dei pilastri della sua carriera.

Dalle sue parole emerge un “dilemma più grande”, un vero e proprio bivio che incarna la sua profonda ambizione e la sua inesauribile determinazione: scegliere tra la conquista della Coppa America e la possibilità storica di ottenere il suo terzo oro olimpico. Questa scelta riflette la complessità e l'eccellenza delle sfide che Tita è abituato a fronteggiare.

Ruolo crescente in Luna Rossa e l'ambizione della Coppa America

Parallelamente agli impegni olimpici, Ruggero Tita sta consolidando una posizione di crescente rilevanza all’interno del team Luna Rossa. L'intervista ha evidenziato la sua significativa evoluzione, da leader individuale a un elemento chiave in un sistema altamente complesso, dove tecnologia avanzata, spirito di squadra e competizione ai massimi livelli si fondono.

Il sogno di sollevare la Coppa America con Luna Rossa non è solo un obiettivo sportivo, ma si intreccia profondamente con la sua visione personale e la sua identità di atleta di punta.

I successi e i nuovi orizzonti di Ruggero Tita

Il palmarès di Ruggero Tita è già straordinario: è infatti due volte campione olimpico nella classe Nacra 17, avendo conquistato l'oro con Caterina Banti sia a Tokyo 2020 che a Parigi 2024. La sua esperienza si estende anche al mondo della Coppa America, dove ha collaborato attivamente con Luna Rossa nella fase di preparazione e ha partecipato alla sua prima edizione della competizione nel 2024 con il team Prada Pirelli. Il suo curriculum vanta inoltre numerosi titoli mondiali ed europei, oltre al prestigioso riconoscimento di Rolex World Sailor of the Year, a testimonianza del suo valore indiscusso nel panorama velico internazionale.

L'impegno di Tita con Luna Rossa è destinato a proseguire con rinnovato slancio. Dopo aver seguito l'America’s Cup da una prospettiva esterna, ha espresso il desiderio e la speranza di essere un protagonista attivo nella prossima edizione, enfatizzando l'importanza cruciale del lavoro di squadra e di un supporto tecnico impeccabile. La sua versatilità e il suo calibro sono ulteriormente confermati dalla sua recente presentazione come timoniere ufficiale del team Red Bull Italy nella SailGP, spesso definita la “Formula 1 della vela”. Questo ruolo sottolinea ulteriormente il suo status di figura di spicco e la sua capacità di eccellere in diverse discipline della vela agonistica.