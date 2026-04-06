La coppia azzurra formata da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori ha siglato un debutto vincente nel prestigioso torneo di doppio a Montecarlo. I due tennisti italiani hanno superato all'esordio l'australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 6-4, 4-6, 10-4, accedendo così agli ottavi di finale della competizione.

Il match, svoltosi sui campi in terra battuta del Principato, ha visto Berrettini e Vavassori iniziare con grande determinazione, aggiudicandosi il primo set. Nonostante un calo nel secondo parziale, ceduto agli avversari, la coppia italiana ha saputo reagire con carattere e lucidità nel decisivo match tie-break.

Con una prestazione solida e ben orchestrata, hanno chiuso l'incontro con autorità, dimostrando una notevole intesa e capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali della partita.

Grazie a questa importante vittoria, Berrettini e Vavassori si preparano ad affrontare una sfida ancora più impegnativa negli ottavi di finale. Il prossimo ostacolo sarà rappresentato dalle terze teste di serie del tabellone, la forte coppia composta dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, un incontro che promette grande spettacolo e richiederà il massimo impegno da parte degli azzurri.

La forte presenza italiana nel torneo di doppio

Il torneo di doppio a Montecarlo si conferma un appuntamento di rilievo per il tennis italiano, con una significativa partecipazione di atleti azzurri.

Oltre alla brillante performance di Berrettini e Vavassori, il tabellone vede la presenza di Jannik Sinner, che ha già ottenuto una vittoria all'esordio in coppia con il belga Zizou Bergs, proseguendo il suo percorso nel torneo. Anche Flavio Cobolli e Lorenzo Darderi sono iscritti e si apprestano a scendere in campo nella giornata di domani, affrontando la coppia Goransson-King. Questa nutrita rappresentanza sottolinea il crescente interesse e la competitività degli italiani anche nella specialità del doppio.

L'analisi della prestazione tecnica

L'esito positivo del match è stato il frutto di una strategia ben definita e di una notevole efficacia in campo. I dati tecnici evidenziano come Berrettini e Vavassori abbiano saputo sfruttare al meglio il proprio servizio, vincendo un impressionante 83 per cento dei punti giocati con la prima palla.

Questa percentuale elevata ha permesso loro di mantenere il controllo degli scambi e di mettere sotto pressione gli avversari. La loro capacità di elevare il livello di gioco nei frangenti decisivi è stata ulteriormente confermata dalla conquista di sette degli ultimi dieci punti nel match tie-break, un dato che testimonia la loro freddezza e determinazione. La vittoria, ottenuta come wild card, rafforza la convinzione nelle potenzialità della coppia italiana, che ora guarda con fiducia al prosieguo del torneo contro avversari di altissimo livello.