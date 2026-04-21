La Coppa del Mondo Junior di tiro a segno, in corso a Il Cairo, ha inaugurato la sua prima giornata con risultati significativi nelle discipline di carabina e pistola. Nella prova femminile di carabina 10 metri, la francese Anceline Brackman ha dominato la competizione, assicurandosi il successo grazie a una prestazione solida. Mantenendo punteggi costantemente superiori a 10.6 nelle ultime due serie, Brackman ha totalizzato 252.0 punti. Sul podio, l'ha seguita l'indiana Panaah Bhugra, classificatasi seconda con 250.6 punti, e la connazionale Helena Ecale, che ha conquistato il terzo posto con 228.6.

La top five è stata completata dall'indiana Shambhavi Shavan Ksirsagar, quarta con 206.5, e dall'atleta neutrale Eva Melenteva, quinta con 185.6.

La gara maschile di pistola 10 metri ha visto l'affermazione dell'indiano Shiva Narwal, che si è imposto con 231.8 punti. Ha preceduto l'uzbeko Sodikjon Abdullaev, che ha ottenuto il secondo posto con 240.0 punti, e il connazionale Chirag Sharma, terzo con 218.9. Da segnalare l'ottima prestazione dell'italiano Francesco Rutigliani, il quale ha conquistato la quinta posizione, cedendo solo agli shoot-off dopo aver concluso una brillante qualificazione al secondo posto con un punteggio di 576–17x. Un altro azzurro, Loris Quarta, ha invece sfiorato l'accesso alla finale, classificandosi nono con 569–15x.

Protagonisti e scenario della competizione

La Coppa del Mondo Junior di tiro a segno si conferma un appuntamento di grande rilievo per i giovani talenti a livello internazionale. L'evento, che si tiene presso l'Egypt International Olympic City a Il Cairo, ha richiamato 284 atleti da 25 Paesi, con l'India che schiera la delegazione più numerosa. Tra i protagonisti indiscussi di questa giornata inaugurale, spiccano la francese Anceline Brackman e l'indiano Shiva Narwal, entrambi capaci di imporsi nelle rispettive specialità con determinazione e precisione. La partecipazione di atleti di alto calibro, come la detentrice del record asiatico Shambhavi Kshirsagar e il campione mondiale junior Shiva Narwal, sottolinea l'elevato livello tecnico della manifestazione, promettendo sfide avvincenti nei prossimi giorni.

Il contesto internazionale e i prossimi impegni

La tappa egiziana della Coppa del Mondo Junior, ospitata dall'Egypt International Olympic City, assume un ruolo strategico in vista dei prossimi Campionati Mondiali Junior di Suhl, in Germania. L'evento rappresenta un'importante occasione di confronto per le nuove generazioni del tiro a segno, riunendo nazioni con una solida tradizione nella disciplina, tra cui Francia, Gran Bretagna e Italia. La delegazione italiana, composta da tredici atleti, mira a consolidare la propria presenza e a confermare l'eccellenza nel settore. Tra le altre presenze significative, la Russia partecipa con 43 atleti sotto la denominazione di Individual Neutral Athletes.

La manifestazione si caratterizza per la varietà delle prove in programma, che includono carabina, pistola e skeet, configurandosi come un banco di prova essenziale per i giovani tiratori in vista degli appuntamenti internazionali futuri.