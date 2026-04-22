La numero uno del mondo Aryna Sabalenka si prepara all'esordio sulla terra rossa del WTA Madrid 2026, torneo che l'ha già vista trionfare in ben tre edizioni (2021, 2023 e 2025). Reduce dalla vittoria nel Sunshine Double, la tennista bielorussa arriva nella capitale spagnola con l'ambizione di un nuovo successo e un legame speciale con il pubblico locale. In conferenza stampa, Sabalenka ha espresso profonda gratitudine per il recente conferimento del premio Laureus come miglior sportiva dell’anno, un riconoscimento che l'ha lasciata "senza parole" e l'ha resa "estremamente grata e orgogliosa".

Il rapporto con Madrid è per Sabalenka una fonte di grande motivazione. "Sento che c’è una connessione con il pubblico, mi supportano molto, e questo mi dà sempre voglia di tornare a Madrid", ha dichiarato, aggiungendo con un sorriso: "e il cibo è incredibile, è quello che conta di più per me, il sostegno e il cibo". La tennista ha anche condiviso la sua intensa avversione per la sconfitta, una sensazione che non prova dal 31 gennaio. "Non dimentichi mai la sensazione di perdere, sinceramente. Odio quella sensazione. Non dormo, la odio. È la peggiore", ha affermato. Questa forte repulsione la spinge a "dare sempre il massimo in campo", pur riconoscendo che "questo è uno sport e tutto può succedere.

Devi sperare per il meglio, ma essere pronta per il peggio. Questa è la mia mentalità".

Il Prestigioso Riconoscimento Laureus

Il premio Laureus World Sportswoman of the Year rappresenta un traguardo significativo nella carriera di Sabalenka. La tennista è la quinta giocatrice del circuito WTA a ricevere questo prestigioso riconoscimento, entrando così in una lista esclusiva che annovera leggende del calibro di Jennifer Capriati, Justine Henin, Serena Williams e Naomi Osaka. Durante la cerimonia tenutasi a Madrid, Sabalenka ha confessato di aver provato "i brividi" nel ricevere il trofeo. "Quando vedo la lista delle vincitrici degli anni passati, mi sembra incredibile sapere che il mio nome sarà accanto a quelle leggende – atlete che ho guardato, a cui mi sono ispirata – ma anche un po’ emozionante… e sono senza parole in questo momento.

È una cosa grande", ha commentato visibilmente commossa.

Questo riconoscimento corona una stagione 2025 eccezionale, che ha visto Sabalenka conquistare gli US Open e mantenere la vetta del ranking PIF WTA per l'intera durata di 52 settimane. Un periodo di dominio che la conferma tra le assolute protagoniste del tennis mondiale.

Obiettivo: Quarto Titolo a Madrid

Sabalenka arriva al Mutua Madrid Open forte di una striscia di dodici vittorie consecutive e con il chiaro obiettivo di conquistare il titolo per la quarta volta, un risultato che stabilirebbe un record per il torneo. La sua presenza è attesa con grande interesse, sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori, data la sua forma smagliante e la determinazione che la contraddistingue.

La tennista bielorussa ha ribadito l'importanza di un approccio equilibrato: "Devi sperare per il meglio, ma essere pronta per il peggio. Questa è la mia mentalità".

Il torneo madrileno si configura quindi come un banco di prova cruciale per Sabalenka, determinata a consolidare il suo primato sulla terra rossa e a rafforzare ulteriormente il legame con una città che, come lei stessa ha sottolineato, le ha sempre offerto un sostegno e un'atmosfera unici.