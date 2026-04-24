Il Mutua Madrid Open ha preso il via con le prime, attesissime, sfide che hanno visto protagoniste due delle tenniste più in forma del circuito: Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Entrambe le campionesse hanno saputo imporsi con vittorie convincenti nei rispettivi match d'esordio, confermando sin da subito il loro ruolo di favorite e di protagoniste assolute del torneo. Sabalenka, che detiene il titolo di campionessa in carica, ha superato l'americana Peyton Stearns con un punteggio finale di 7‑5, 6‑3. Allo stesso modo, Iga Swiatek ha dimostrato la sua superiorità dominando la qualificata ucraina Daria Snigur, imponendosi con un netto 6‑1, 6‑2, un risultato che non ha lasciato spazio a dubbi sulla sua prestazione.

Sabalenka: la difesa del titolo inizia con un ritmo ritrovato

L'esordio di Aryna Sabalenka nel torneo di Madrid si è rivelato più impegnativo del previsto. La campionessa in carica ha faticato a trovare il suo ritmo di gioco ideale, in particolare durante il primo set. Tuttavia, la tenacia della bielorussa le ha permesso di superare le difficoltà iniziali e di chiudere l'incontro con autorità, un passo fondamentale per la sua difesa del titolo conquistato nella precedente edizione. Questa importante vittoria non solo le consente di avanzare nel tabellone, ma estende anche la sua notevole striscia a tredici partite vinte consecutivamente, un risultato eccezionale che segue i suoi successi nei prestigiosi tornei WTA 1000 di Indian Wells e Miami.

Commentando la sua prestazione, Sabalenka ha ammesso la complessità dell'esordio, definendo la partita "una pazzesca partita di primo turno", a testimonianza della lotta affrontata.

Swiatek: un dominio incontrastato e la conferma della sua continuità

La performance di Iga Swiatek, quarta testa di serie e già campionessa dell'edizione 2024, è stata caratterizzata da un dominio incontrastato sul campo. Nel suo match contro la qualificata Daria Snigur, la tennista polacca ha impiegato solamente sessantuno minuti per chiudere l'incontro con un perentorio 6‑1, 6‑2. Questa vittoria lampo non solo sottolinea la sua solida preparazione sulla terra battuta, la sua superficie preferita, ma anche la sua eccezionale capacità di imporre il proprio stile di gioco aggressivo fin dalle prime battute.

Tale approccio le permette di mantenere una costante continuità di risultati, consolidando la sua posizione tra le principali favorite per la conquista del titolo a Madrid.

Le prestazioni iniziali delle campionesse a Madrid

Un'attenta analisi delle prime uscite in campo conferma la solidità e la determinazione che caratterizzano le due campionesse nel prestigioso torneo madrileno. Aryna Sabalenka, nonostante abbia dovuto affrontare alcune difficoltà nel set d'apertura, ha saputo reagire con grande carattere, concludendo la partita con una maggiore scioltezza e mettendo in mostra tutta la sua resilienza agonistica. D'altra parte, Iga Swiatek ha gestito il suo incontro senza riscontrare particolari problemi, evidenziando una netta superiorità nel ritmo di gioco e un controllo quasi totale delle dinamiche del match.

La notevole striscia vincente di Sabalenka, che ha raggiunto i tredici incontri consecutivi, unita alla rapida e convincente vittoria di Swiatek in poco più di un'ora, sono indicatori chiari dell'eccellente stato di forma di entrambe le atlete, pronte a contendersi il titolo.