La quarta giornata dei Mondiali giovani e cadetti di scherma, in corso a Rio de Janeiro, ha segnato un importante ritorno per l'Italia. Emanuele Iaquinta e Mattia De Cristofaro hanno conquistato la medaglia di bronzo nel fioretto maschile categoria giovani (Under 20), interrompendo un digiuno di ben undici anni. L'ultimo podio iridato in questa specialità risaliva infatti al 2015, con la storica doppietta di Damiano Rosatelli e Francesco Ingargiola.

Questo prestigioso risultato assume un valore significativo per la scherma italiana, che attendeva con impazienza un segnale di ripresa ai vertici mondiali nel fioretto maschile Under 20.

La performance di Iaquinta e De Cristofaro sulle pedane brasiliane ha messo in luce la qualità del vivaio azzurro, confermando la capacità del movimento schermistico nazionale di formare atleti di alto livello.

Il ritorno sul podio dopo undici anni

La medaglia di bronzo ottenuta da Iaquinta e De Cristofaro è particolarmente rilevante, poiché riporta l'Italia sul podio mondiale Under 20 di fioretto maschile dopo un'assenza di undici anni. Nel 2015, si registrò una doppietta con Rosatelli e Ingargiola. Questo successo testimonia la continuità e la forza della scuola italiana nel produrre costantemente talenti competitivi.

La spedizione azzurra a Rio de Janeiro era partita con grandi aspettative, come evidenziato dalle parole del presidente federale Mazzone: «Carichi e sulle ali dell’entusiasmo, abbiamo tutte le carte in regola per essere protagonisti».

Queste dichiarazioni hanno accompagnato la partenza della delegazione, composta dai migliori giovani schermidori italiani.

I Campionati Mondiali a Rio

I Campionati Mondiali Giovani e Cadetti di scherma si svolgono a Rio de Janeiro dal 1° al 9 aprile, rappresentando l'evento clou della stagione per le categorie Under 20 e Under 17. Durante le nove giornate di gara, verranno assegnati diciotto titoli mondiali, con le pedane carioca che accolgono i più promettenti schermidori giovanili. Le gare di fioretto, in particolare, si sono tenute tra il 4 e il 6 aprile, vedendo la nazionale italiana schierare formazioni competitive in entrambi i settori.

Il bronzo conquistato da Iaquinta e De Cristofaro non solo riafferma la vitalità della scuola italiana, ma rilancia anche le ambizioni azzurre per il prosieguo della manifestazione.

L'Italia attende ora le prove a squadre e le competizioni nelle altre specialità, con l'obiettivo di confermare la sua tradizione di eccellenza. La delegazione italiana, supportata da uno staff tecnico esperto, è determinata a lasciare il segno anche nelle prossime giornate.