Luca Curatoli si è distinto come uno dei principali protagonisti al Trofeo Luxardo di Padova, un appuntamento di rilievo valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola maschile. L’evento, giunto alla sua sessantasettesima edizione, ha animato la città veneta, accogliendo i migliori sciabolatori del circuito internazionale.

L’atleta azzurro ha conquistato la quinta posizione, sfiorando così l’accesso al podio. Il suo percorso nella competizione è iniziato con una convincente vittoria contro il francese Evan Fraboulet, superato per 15-12.

Successivamente, Curatoli ha arginato il connazionale Giorgio Marciano con il punteggio di 15-10. Negli ottavi di finale, l’azzurro ha dimostrato la sua superiorità sconfiggendo lo statunitense William Morril per 15-8. La sua corsa si è interrotta ai quarti di finale, dove si è arreso al numero due del ranking mondiale, il francese Maxime Pianfetti, che si è imposto con il risultato di 15-10.

Gli altri italiani in gara e il podio finale

Tra gli altri sciabolatori italiani impegnati nel torneo, Michele Gallo ha concluso la sua gara agli ottavi di finale, eliminato dallo spagnolo Santiago Madrigal con il punteggio di 15-9. Un destino simile ha coinvolto Marco Mastrullo, che è stato superato dal neutrale Kamil Ibragimov per 15-12.

Al secondo turno, Lorenzo Ottaviani è stato eliminato da Pavel Graudyn per 15-1, mentre Matteo Neri ha ceduto il passo al russo Ibragimov, anch’egli con il risultato di 15-12. Da segnalare inoltre i piazzamenti di altri atleti italiani: Giorgio Marciano al 24° posto, Lorenzo Ottaviani al 27°, Antonio Tallarico al 42°, Leonardo Reale al 46°, Pietro Torre al 49°, Francesco Bonsanto al 52°, Edoardo Cantini al 58° e Lupo Veccia Scavalli al 64°.

La vittoria finale del Trofeo Luxardo è stata appannaggio dell’incontenibile Kamil Ibragimov, che nell’atto conclusivo della gara ha avuto la meglio su Pavel Graudyn. Il terzo gradino del podio è stato condiviso ex aequo da Maxime Pianfetti e Do Gyeongdong, completando così il quadro dei vincitori internazionali.

Il prestigioso Trofeo Luxardo: storia e riprogrammazione

Il Trofeo Luxardo di Padova si conferma come una delle competizioni più antiche e prestigiose all’interno del circuito internazionale della sciabola maschile. L’edizione di quest’anno si è svolta con successo dal 17 al 19 aprile, dopo essere stata riprogrammata. Il rinvio si era reso necessario a causa della chiusura di diversi spazi aerei, una misura legata alla delicata situazione internazionale. La Federazione Internazionale di Scherma (FIE) ha prontamente confermato la nuova collocazione dell’evento nel calendario, garantendo così che gli atleti potessero competere in condizioni di massima sicurezza e regolarità. Il programma della tappa di Padova ha incluso le gare preliminari, il tabellone principale della prova individuale e la successiva gara a squadre, ribadendo il ruolo di Padova come punto di riferimento fondamentale per la scherma mondiale.