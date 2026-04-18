La Spes Mestre ha conquistato la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, svoltasi a Terni, in una competizione avvincente che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso. La formazione veneta ha prevalso con un punteggio complessivo di 237.800, superando di stretta misura il Romagna Team, che ha chiuso a 237.300. Sul terzo gradino del podio è salita la Ginnastica Ferrara con 234.100 punti, mentre la Pro Carate si è classificata quarta con 233.950, nonostante avesse dominato le prime due prove stagionali.

Il successo della Spes Mestre è stato trainato dalle eccellenti prestazioni di Gabriele Targhetta, autore di un superbo 14.850 al cavallo con maniglie, di Stefano Patron, che ha brillato con 14.300 alla sbarra e 13.450 alle parallele pari, e di Ares Federici, protagonista con 14.050 al volteggio e 13.850 al corpo libero.

Tra le fila del Romagna Team, si sono distinti Lorenzo Casali, con 14.300 alla tavola e 14.100 al quadrato, e Manrique Larduet, che ha contribuito con 13.700 al castello, 13.900 sugli staggi e 13.450 al ferro.

Le squadre e i ginnasti in evidenza

La Ginnastica Ferrara ha potuto contare sull'apporto dell’ucraino Illia Kovtun (14.000 al cavallo, 13.800 alla sbarra) e di Matteo Steven (14.150 al volteggio, 13.850 al corpo libero). La Pro Carate, pur mostrando la regolarità di Yumin Abbadini e Riccardo Villa, ha risentito dell’assenza del campione del mondo juniores Arsenii Dukhno, elemento cruciale nelle tappe precedenti. L’Artistica Brescia si è piazzata quinta con 229.000 punti, grazie anche al contributo dell’armeno Artur Davtyan (14.650 al volteggio), seguita da EUR Roma e Ginnastica Salerno, dove Salvatore Maresca ha ottenuto 13.650 agli anelli.

La classifica ha visto poi all'ottavo posto la Pro Patria Bustese (con 13.800 di Nicola Bartolini al corpo libero), nona la Sampietrina Seveso, decima la Giovanile Ancona, undicesima la Ares e dodicesima la Civitavecchia.

Terni: tappa decisiva per la Final Eight Scudetto

La tappa di Terni ha rivestito un'importanza fondamentale per la regular season della Serie A1, definendo le squadre che si contenderanno lo scudetto italiano nella Final Eight. Nel settore maschile, la Pro Carate si presentava forte di due vittorie consecutive e con atleti di spicco come Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Arsenii Dukhno. Tra i principali rivali figuravano la Spes Mestre, con Stefano Patron, Ares Federici, Gabriele Targhetta e Nicolò Mozzato, e il Romagna Team, che schierava Niccolò Vannucchi, Manrique Larduet ed Edoardo De Rosa.

La Palestra Ginnastica Ferrara, campione d’Italia in carica, era attesa a un pronto riscatto. Tra i protagonisti individuali più attesi che hanno animato la competizione, spiccavano anche Tommaso Brugnami (Giovanile Ancona), Salvatore Maresca (Ginnastica Salerno) e Nicola Bartolini (Pro Patria Bustese), a conferma dell'elevato livello tecnico della manifestazione.