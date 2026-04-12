La Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Numia Vero Volley Milano, imponendosi per 3-2 (25-20, 25-27, 20-25, 27-25, 15-13) in Gara 1 della finale scudetto di volley femminile. L'incontro, disputato al PalaVerde di Treviso, ha visto le campionesse d’Europa protagoniste di una rimonta spettacolare, che ha permesso loro di ribaltare il risultato e festeggiare davanti al proprio pubblico, portandosi così in vantaggio nella serie che assegnerà il prestigioso titolo italiano.

La formazione veneta, determinata a inseguire l’ottavo scudetto consecutivo, ha dimostrato una notevole capacità di reazione nei momenti di maggiore difficoltà.

Dopo aver ceduto il secondo e il terzo set, le Pantere si sono trovate in svantaggio anche nel decisivo tie-break, sotto per 5-8. Tuttavia, con determinazione e carattere, Conegliano ha saputo trovare le energie per una rimonta che ha infiammato il palazzetto, chiudendo la sfida a proprio favore. Milano, invece, alla ricerca del suo primo storico titolo, ha accarezzato l'impresa, ma ha dovuto arrendersi nel finale di una partita combattutissima.

Le protagoniste in campo e il duello decisivo

Sul fronte di Conegliano, la performance di Isabelle Haak è stata eccezionale, con 28 punti all'attivo e 3 muri. Al suo fianco, Gabi ha contribuito con 20 punti, mentre Zhu Ting ha messo a segno 18 punti e 4 muri.

Importanti anche i contributi di Sarah Fahr con 9 punti e Cristina Chirichella con 8 punti. In fase difensiva, la presenza di Monica De Gennaro è stata, come sempre, un pilastro fondamentale per la squadra veneta.

Per la formazione milanese, Paola Egonu ha guidato l'attacco con 19 punti, seguita da Khalia Lanier con 17 punti. Hanno brillato anche Rebecca Piva e Hena Kurtagic, entrambe autrici di 16 punti, con Kurtagic che ha aggiunto 4 muri alla sua prestazione. Anna Danesi ha chiuso la sua gara con 8 punti.

Il duello attesissimo tra le due stelle, Haak ed Egonu, ha animato l'intera partita, confermando l'altissimo livello tecnico e agonistico di questa finale. Le Pantere hanno così lanciato un chiaro segnale alle avversarie, ma è evidente che la serie si preannuncia ancora lunga, incerta e ricca di emozioni.

Prossimi appuntamenti e prospettive della finale

La serie per lo scudetto proseguirà con Gara 2, un appuntamento di cruciale importanza, in programma all’Allianz Cloud di Milano. L'incontro si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 20:30 e potrebbe già delineare in modo significativo l'equilibrio della finale. La squadra che riuscirà a conquistare tre vittorie si aggiudicherà il titolo di Campione d'Italia.

Forte del successo in casa e della dimostrazione di carattere, Conegliano cercherà di consolidare il proprio vantaggio. Milano, d'altro canto, avrà l'opportunità di sfruttare il fattore campo per pareggiare i conti e riaprire completamente i giochi. Il confronto tra le due formazioni, entrambe caratterizzate da un talento straordinario e da una profonda ambizione, promette di regalare spettacolo e incertezza fino all'ultimo punto, con le venete determinate a confermare la loro supremazia e le lombarde pronte a inseguire un sogno storico.