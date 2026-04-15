Simone Cerasuolo ha firmato un’impresa significativa durante la seconda giornata degli Assoluti Primaverili di Riccione, conquistando il titolo nei 100 rana maschili e assicurandosi la qualificazione per gli Europei di Parigi. Il ranista romagnolo ha superato l’ambita soglia dei 59 secondi, fermando il cronometro a un eccezionale 58"82.

La sua prestazione è stata il frutto di una gara condotta con grande determinazione: una prima vasca sostenuta e una seconda altrettanto convincente, chiusa in 31"66. L’atleta, allenato da Cesare Casella, ha così dimostrato non solo la sua specializzazione nella singola vasca, ma anche la capacità di eccellere sulla doppia distanza, abbattendo un muro psicologico e cronometrico che lo inseguiva.

Una performance di livello mondiale

Il tempo di 58"82 non è solo valso a Cerasuolo il titolo nazionale, ma lo ha proiettato al secondo posto nel ranking mondiale stagionale. Un risultato di assoluto prestigio, che lo colloca persino davanti a un fuoriclasse come Adam Peaty. Questo crono rappresenta un miglioramento sostanziale rispetto al suo precedente personale di 59"54, evidenziando una crescita tecnica e mentale notevole.

La spinta dell'oro di Singapore: convinzione e nuove energie

La chiave di questo successo risiede anche nella forza della consapevolezza e nella rinnovata fiducia. Come dichiarato dallo stesso Cerasuolo: “Volevo fortemente il titolo, il tempo e vivere questa gioia. Mi sveglio tutte le mattine contento, perché amo questo sport che mi sta dando tantissimo.” Ha poi aggiunto che “Dopo l’oro di Singapore la mia convinzione e le mie energie mentali sono triplicate.” Il riferimento è all’oro conquistato nei 50 rana maschili ai Mondiali di Singapore dell’anno scorso, un trionfo che ha evidentemente innescato una nuova dimensione nel suo approccio alle gare.

L’atleta ha infine espresso gratitudine: “Ringrazio per il costante supporto la mia famiglia e il mio allenatore.”

I Campionati Italiani Primaverili di Riccione

Gli Assoluti Primaverili di Riccione, giunti alla loro 72ª edizione, rappresentano un appuntamento cruciale nel calendario natatorio italiano. In programma dal 14 al 18 aprile 2026, questi campionati sono il primo banco di prova per la selezione azzurra in vista degli Europei di Parigi. L’evento vede la partecipazione di 687 atleti (372 uomini e 315 donne) in rappresentanza di 164 società, confermando l’importanza della manifestazione come trampolino di lancio per le competizioni internazionali. La presenza di Cerasuolo era particolarmente attesa, con un tempo di riferimento di 58"81 nei 100 rana uomini, a conferma delle alte aspettative riposte su di lui.