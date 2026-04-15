Al PalaCesaroni, l’Ecocity Genzano ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza contro la CDM Futsal. L'incontro, valido come anticipo della ventiseiesima giornata della Serie A di calcio a 5 2025-2026, ha permesso alla formazione laziale di consolidare ulteriormente la propria posizione nella prestigiosa zona playoff. Nonostante la squadra ligure fosse già matematicamente condannata alla retrocessione, ha comunque dimostrato grande carattere e determinazione, lottando con orgoglio fino al fischio finale.

Il dominio del Genzano nel primo tempo

La partita ha preso subito una direzione favorevole per i padroni di casa. Dopo una fase iniziale caratterizzata da un certo equilibrio tattico, è stato Barra a sbloccare il risultato al quattordicesimo minuto. Con un potente destro, l'attaccante del Genzano ha superato l'estremo difensore avversario, Politano, portando in vantaggio la sua squadra. La rete ha avuto l'effetto di galvanizzare il Genzano, che ha incrementato l'intensità del proprio gioco e la pressione offensiva. In rapida successione, Brunelli e poi Barichello hanno trovato la via del gol, colpendo a breve distanza l'uno dall'altro. Questi tre sigilli hanno permesso all'Ecocity Genzano di chiudere la prima frazione di gioco con un rassicurante vantaggio di tre a zero, indirizzando chiaramente l'incontro.

La reazione della CDM Futsal e il sigillo finale

Nella ripresa, la CDM Futsal non si è data per vinta e ha mostrato una reazione d'orgoglio. Gli ospiti hanno aumentato la pressione e sono riusciti a trovare due reti importanti, prima con Ortisi e poi con Babris, accorciando il divario fino al tre a due e riaprendo improvvisamente i giochi. Per alcuni minuti, il Genzano ha accusato il colpo, mentre la formazione ligure ha iniziato a credere concretamente nella possibilità di una rimonta, mettendo in seria difficoltà la retroguardia avversaria. Tuttavia, proprio nel momento più delicato e cruciale dell'incontro, è arrivata la risposta dei padroni di casa. Nel finale di partita, Taborda ha realizzato la rete che ha spento definitivamente le speranze della CDM Futsal, fissando il punteggio finale sul quattro a due.

Un gol che ha rappresentato il sigillo su una vittoria preziosa.

Le implicazioni per la corsa playoff

Questa vittoria rappresenta un passo fondamentale per la squadra di mister Di Fazio, che prosegue con determinazione la sua corsa verso i playoff. I tre punti conquistati al PalaCesaroni rafforzano le ambizioni dell'Ecocity Genzano in un campionato sempre più competitivo. Per la CDM Futsal, nonostante la stagione sia ormai irrimediabilmente compromessa dalla retrocessione, rimane la consapevolezza di aver lottato con dignità e impegno fino all'ultimo, dimostrando un encomiabile spirito sportivo anche in una situazione difficile.

La situazione aggiornata in classifica

Analizzando la classifica aggiornata dopo quindici giornate, l’Ecocity Genzano si posiziona al settimo posto.

La squadra vanta un bilancio di sei vittorie, tre pareggi e sei sconfitte. Il saldo reti è positivo, con cinquantuno gol fatti e quarantadue subiti, per un totale di ventuno punti. La CDM Futsal, invece, occupa l'ultima posizione in graduatoria. Il suo percorso finora include una sola vittoria, quattro pareggi e dieci sconfitte. Con ventisette gol fatti e sessantuno subiti, la formazione ligure ha accumulato un totale di sette punti.