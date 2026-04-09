Jannik Sinner ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo ATP di Montecarlo, superando il ceco Tomas Machac in un incontro combattuto concluso in tre set con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3. La partita, disputata sui campi del Principato, ha visto l’azzurro iniziare con grande determinazione, imponendosi nettamente nel primo set in meno di mezz’ora. Tuttavia, la sfida si è fatta più complessa nella seconda frazione, quando Sinner ha accusato un calo fisico che lo ha portato sotto di due break. Nonostante la difficoltà, l’italiano ha mostrato un notevole recupero, vincendo quattro game consecutivi, ma si è dovuto arrendere al tie-break, interrompendo una lunga serie di set vinti consecutivamente nei Masters 1000.

Nel terzo set, caratterizzato da un break medico richiesto da entrambi i tennisti, Sinner è riuscito a strappare il servizio a Machac nel secondo turno di battuta e, con un altro break a zero nel game decisivo, ha sigillato la vittoria. Subito dopo il successo, il numero due del mondo ha commentato: “Una partita difficile, ho avuto forse un calo energetico ma la cosa importante era vincere la partita in qualche modo”. In vista del prossimo impegno contro il canadese Auger-Aliassime, Sinner ha aggiunto: “Ogni giorno è diverso, cercheremo domani di fare una buona prestazione. Ora devo recuperare al massimo”.

Le riflessioni di Sinner sulla partita

Riflettendo sul momento di difficoltà vissuto nel secondo set, Sinner ha spiegato: “Prima della partita stavo bene, poi ho fatto un po’ fatica a trovare la giusta energia.

Può succedere, ho cercato di superare il momento difficile. Quindi sono contento di come sono riuscito a uscire da questa situazione”. In conferenza stampa, il tennista altoatesino ha ribadito: “Oggi non è stato facile, mi sono trovato in una situazione complicata, senza tanta preparazione, ero un po’ in difficoltà. Una partita complicata, ma ho trovato le energie. Non era colpa del campo se ho attraversato quel momento. Ho fatto tanti allenamenti e ho massimizzato il lavoro in base al tempo che avevo. Spero di riuscire ad alzare il livello”.

Il passaggio a vuoto nel secondo set non ha alterato l’inerzia mentale del match. Nel terzo, Sinner ha saputo elevare il proprio gioco proprio quando necessario: “Quando avevo bisogno ho messo l’energia che avevo, ho cercato di alzare il livello ed è così che l’ho portata a casa.

Sono contento di come ho gestito i momenti importanti”.

La corsa al numero uno e il legame con Montecarlo

Il successo contro Machac mantiene Sinner pienamente in corsa per la vetta del ranking mondiale, in un duello a distanza con Carlos Alcaraz. L’azzurro, che ha eguagliato una striscia storica di 19 vittorie nei Masters 1000, ha sottolineato l’importanza della preparazione quotidiana: “Tutto parte dagli allenamenti, dal cercare di finire bene anche quando sei stanco o non ti senti al meglio. Cerco sempre di trovare una soluzione, anche quando non gioco il mio miglior tennis”. Montecarlo rappresenta per Sinner un luogo speciale: “Qui posso dormire nel mio letto, so dove andare a mangiare, conosco bene la città.

Sono piccole cose, ma fanno la differenza”.

L’atmosfera del torneo, con il grande sostegno del pubblico italiano, contribuisce a rendere unica l’esperienza: “È bello vedere come questo posto si trasformi durante il torneo, con tanto pubblico e grande supporto. I tifosi italiani sono molto vicini, è sempre speciale avere questo sostegno”. Guardando al futuro, Sinner mantiene la concentrazione sul percorso: “Gioco questo torneo perché è casa. I più importanti saranno Parigi e Wimbledon”.