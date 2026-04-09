Diego Pablo Simeone ha vissuto una serata di intense emozioni al Camp Nou, dove l’Atlético Madrid ha conquistato una vittoria storica per 2-0 contro il Barcellona. Questo successo avvicina il club alla semifinale di Champions League, un traguardo di grande prestigio. In un momento di profondo significato, il tecnico ha lasciato trasparire la sua commozione per l’imminente addio di Antoine Griezmann, che a fine stagione lascerà la squadra per l’Orlando City, segnando la fine di un ciclo importante.

L'impresa al Camp Nou e il sogno Champions League

L’Atlético ha ottenuto il suo primo successo in trasferta al Camp Nou sotto la guida di Simeone, grazie a una prestazione intensa e cinica che ha saputo sfruttare ogni occasione. La partita è stata condizionata anche dall’espulsione di Cubarsí, che ha lasciato il Barcellona in inferiorità numerica per gran parte dell'incontro. I gol decisivi sono stati siglati da Julián Álvarez e Alexander Sörloth, con un assist chiave di Matteo Ruggeri, che ha raggiunto quota sette assist stagionali, dimostrando il suo contributo fondamentale. Questa vittoria esterna pone una seria ipoteca sulla qualificazione alla semifinale, rendendo il ritorno al Metropolitano un appuntamento cruciale e attesissimo per i tifosi e per la squadra, che vede sempre più vicino il sogno europeo.

Le lacrime del Cholo per l'addio di Griezmann

Al termine dell’incontro, Diego Simeone ha rivolto parole cariche di affetto e profonda gratitudine a Antoine Griezmann. Con la voce rotta dall’emozione e le lacrime che tradivano apertamente il peso del momento, il tecnico ha dichiarato: “Grazie per il giocatore e l’amico che sei”. Questo gesto inatteso ha rivelato il lato più umano del "Cholo", solitamente noto per il suo approccio da "sergente di ferro" e la sua proverbiale compostezza in panchina. Un momento toccante che ha mostrato il profondo legame e il rapporto speciale, quasi familiare, che lo unisce al suo attaccante francese, un vero e proprio pilastro della squadra negli anni.

Il legame speciale tra tecnico e giocatore: stima e rispetto

Già in precedenza, durante la conferenza stampa pre-partita, Simeone aveva espresso parole di grande stima verso Griezmann, definendolo “una persona ammirabile” e ringraziandolo per “tutto quello che ci hai dato, ci dai e ci darai”. Il tecnico ha voluto sottolineare la capacità del calciatore francese di distinguere con professionalità tra il ruolo di allenatore e quello più intimo di amico. Con un monito scherzoso ma allo stesso tempo inequivocabile, aveva aggiunto: “Te quiero mucho, ma se domani non corri vai fuori”, evidenziando l'esigenza di massima dedizione. Griezmann, dal canto suo, ha risposto con sentita gratitudine, affermando di dover molto al Cholo sia a livello professionale, per la crescita sportiva, che personale, per il supporto ricevuto.

Ha inoltre dichiarato di considerare un onore, un orgoglio e un piacere giocare per lui, evidenziando la reciproca stima, il rispetto e l'intesa che hanno caratterizzato il loro lungo e fruttuoso rapporto all'interno del club.