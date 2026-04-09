Un debutto vincente ha segnato l'inizio del percorso per la coppia italiana formata da Matteo Berrettini e Andrea Vavassori nel prestigioso torneo di doppio maschile al 'Rolex Monte-Carlo Masters'. Questo evento, il primo Masters 1000 stagionale a svolgersi sulla terra battuta, è in corso di svolgimento presso il Country Club del Principato, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo. I due tennisti azzurri hanno dimostrato subito la loro intesa e determinazione, conquistando una vittoria significativa ai sedicesimi di finale.

L'incontro li ha visti opposti alla solida coppia composta da Alex De Minaur e Cameron Norrie. Berrettini e Vavassori hanno saputo imporsi con un punteggio di 6-4, 4-6, 10-5 al super tie-break, al termine di una battaglia sportiva durata un'ora e ventinove minuti. Una performance convincente che ha evidenziato la loro abilità nel gestire la pressione nei momenti chiave del match, assicurandosi un posto nel prossimo turno.

Grazie a questo importante successo, Berrettini e Vavassori hanno ottenuto l'accesso agli ottavi di finale del torneo. Qui, la sfida si farà ancora più impegnativa, poiché affronteranno Harri Heliovaara e Henry Patten, una coppia di alto livello che detiene la terza posizione nel seeding del torneo.

Il cammino della formazione italiana prosegue dunque con ottime prospettive, alimentando le speranze per un'ulteriore avanzata in questa competizione di rilievo.

Arnaldi, un'eliminazione precoce a Montecarlo

Non è stato altretanto fortunato l'esordio per Matteo Arnaldi, che continua a vivere un 2026 particolarmente difficile e avaro di soddisfazioni. Il tennista sanremese, dopo essere stato sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni, era stato ripescato nel tabellone principale come lucky loser, un'opportunità che purtroppo non è riuscito a capitalizzare. Il numero 107 del ranking mondiale ha dovuto cedere il passo già al primo turno del 'Rolex Monte-Carlo Masters'.

La sua corsa nel torneo è stata interrotta da Cristian Garin, numero 100 del mondo e anch'egli proveniente dalle qualificazioni.

Il punteggio finale di 6-2, 6-4 in favore di Garin testimonia una partita in cui Arnaldi non è riuscito a trovare le contromisure efficaci. Per Matteo Arnaldi, Montecarlo si conferma un vero e proprio tabù: questa è infatti la terza eliminazione consecutiva al primo turno in questo prestigioso appuntamento, evidenziando una persistente difficoltà ad esprimere il suo miglior tennis su questi campi nelle ultime stagioni.

Cobolli si impone e avanza al secondo turno

Una nota positiva per il tennis italiano arriva invece da Flavio Cobolli, che ha saputo centrare una vittoria importante nel suo match d'esordio. Il tennista romano ha affrontato l'argentino Francisco Comesana, numero 99 del mondo, in un incontro combattuto e ricco di colpi di scena.

Cobolli si è imposto in tre set, con il punteggio finale di 7-5, 2-6, 6-3, al termine di una sfida che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso per ben due ore e trentadue minuti.

Dopo aver perso il secondo set, Cobolli ha dimostrato grande carattere e una notevole capacità di reazione. Nel terzo parziale, ha messo l'avversario alle corde, volando rapidamente sul 4-0. Nonostante un breve passaggio a vuoto nell'ottavo gioco, che ha permesso a Comesana di recuperare un game, l'italiano ha prontamente riscattato l'errore nel nono gioco, chiudendo la partita con determinazione. Al secondo turno, Flavio Cobolli si preparerà ad affrontare il tennista belga Alexander Blockx, attualmente posizionato al numero 91 del ranking ATP, in un match che promette ulteriori emozioni.

Il torneo di Montecarlo continua a regalare intense emozioni per i colori italiani, con la coppia Berrettini e Vavassori che punta a proseguire il proprio cammino nel tabellone di doppio e Flavio Cobolli che cerca importanti conferme anche nel singolare, dimostrando la vivacità del tennis italiano sulla scena internazionale.