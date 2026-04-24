Jannik Sinner ha conquistato la vetta della classifica ATP Prize Money, la graduatoria ufficiale che monitora esclusivamente i premi in denaro guadagnati dai tennisti direttamente sul campo. Questa classifica esclude esplicitamente gli emolumenti derivanti da sponsorizzazioni e altre fonti di reddito non ufficialmente note, concentrandosi unicamente sulle performance sportive. L'ascesa dell'azzurro è stata consolidata grazie ai 31.585 euro ottenuti per la sua partecipazione al Masters 1000 di Madrid. Tale importo, che sarà accreditato dopo il debutto contro Benjamin Bonzi, ha portato il suo totale stagionale a 4,392 milioni di dollari statunitensi (circa 3,76 milioni di euro).

Questo significativo incremento ha permesso a Sinner di superare lo spagnolo Carlos Alcaraz, che si trova attualmente fermo a 4,365 milioni di dollari statunitensi (circa 3,736 milioni di euro) di guadagni stagionali. L'assenza di Alcaraz dal torneo madrileno, dovuta a un infortunio al polso, ha impedito al tennista iberico di incrementare il suo bottino, favorendo così il sorpasso da parte dell'italiano.

La stagione di Jannik Sinner è stata finora di altissimo livello, caratterizzata da successi prestigiosi. L'italiano ha trionfato in tre importanti Masters 1000 – Indian Wells, Miami e Montecarlo – e ha raggiunto la semifinale agli Australian Open. Questi risultati hanno contribuito in maniera sostanziale ai suoi guadagni.

Il divario con gli altri contendenti è netto: il tedesco Alexander Zverev, in terza posizione, ha guadagni che ammontano a circa la metà di quelli di Sinner, ovvero 2,474 milioni di dollari.

Classifica ATP Prize Money aggiornata

La graduatoria ufficiale dei premi in denaro vede Jannik Sinner al primo posto con un totale di 4,482 milioni di dollari. Segue Carlos Alcaraz con 4,365 milioni di dollari e Alexander Zverev con 2,474 milioni di dollari. Completano la top five il russo Daniil Medvedev con 1,854 milioni di dollari e l'australiano Alex de Minaur con 1,819 milioni di dollari, evidenziando la netta superiorità economica dei primi due rispetto al resto del circuito.

Il duello al vertice del tennis mondiale

Il sorpasso di Sinner su Alcaraz è un momento significativo nella stagione ATP. L'italiano ha consolidato la sua leadership economica grazie a risultati costanti e di alto profilo nei tornei più importanti. Il confronto tra questi due giovani talenti, considerati i grandi dominatori del tennis mondiale, si preannuncia estremamente serrato e vibrante. Sinner, forte dei suoi successi nei Masters 1000, gode di un vantaggio, mentre Alcaraz è stato rallentato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi, impedendogli di incrementare ulteriormente i suoi premi. Questa dinamica promette una rivalità avvincente per il resto della stagione, mantenendo alta l'attenzione sul loro percorso.