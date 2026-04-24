La giovane Tyra Caterina Grant affronterà la rumena Sorana Cirstea nel secondo turno del WTA 1000 di Madrid. L'incontro, previsto venerdì 24 aprile sul Court 8, terzo match dalle 11:00, si disputerà sulla terra rossa dellaCaja Magica. Per la diciottenne romana, questo match è cruciale per confermare l'ottimo esordio.

Gli appassionati potranno seguire la sfida in diretta TV su Sky Sport Tennis (canale 203) e SuperTennis HD (canale 212). Per lo streaming, le opzioni includono Sky Go, NOW, SuperTennis.tv e SuperTennix. Sarà disponibile anche una diretta testuale minuto per minuto.

Il cammino di Tyra Grant a Madrid

Tyra Caterina Grant, numero 262 del ranking mondiale, ha conquistato l'accesso al secondo turno dopo le qualificazioni. All'esordio nel tabellone principale, la giovane italiana ha firmato la sua prima vittoria nel circuito maggiore, battendo la francese Elsa Jacquemot (n.62 WTA) con soli tre game concessi. Questa è la sua terza partecipazione al tabellone principale di un torneo WTA 1000; nelle due precedenti occasioni, a Miami 2025 e agli Internazionali BNL d’Italia 2025, era stata sconfitta al primo turno. L'attuale percorso a Madrid segna un importante progresso nella sua carriera.

Sorana Cirstea: esperienza e incognita fisica

Dall'altra parte della rete, Tyra Grant troverà Sorana Cirstea, numero 26 del mondo e 25esima testa di serie.

La trentaseienne di Bucarest ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione nel circuito professionistico. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti. Un'incognita riguarda le sue condizioni fisiche: Cirstea ha dato forfait giovedì nel doppio (era campionessa uscente con Kalinskaya) per un problema al polpaccio.

Il Mutua Madrid Open, con un montepremi di 8.235.540 euro, si svolge in contemporanea con il Masters 1000 ATP, con un programma di altissimo livello. L'attenzione è sulla prestazione della giovane italiana, attesa a una prova di maturità contro un'avversaria di grande esperienza.