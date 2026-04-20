Jannik Sinner consolida la sua posizione di leader mondiale nel ranking ATP, inaugurando la sua sessantottesima settimana consecutiva da numero uno. Il tennista italiano vanta ora un significativo vantaggio di 390 punti sullo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha visto il proprio punteggio ridursi in seguito al ritiro dal torneo di Barcellona, causato da un problema al polso. Questa situazione ha permesso a Sinner di rafforzare ulteriormente la sua leadership. Il pusterese, infatti, ha confermato la sua partecipazione al prestigioso torneo di Madrid, un'opportunità cruciale per ampliare il divario e consolidare il primato in vista dei prossimi appuntamenti in calendario.

La Top 10 del Ranking ATP

La classifica mondiale vede Jannik Sinner saldamente al primo posto, seguito da Carlos Alcaraz. A completare la Top 10 troviamo il tedesco Alexander Zverev in terza posizione, il serbo Novak Djokovic al quarto posto, il canadese Felix Auger-Aliassime, gli americani Ben Shelton e Taylor Fritz, l'australiano Alex de Minaur, l'italiano Lorenzo Musetti e il russo Daniil Medvedev. Per Musetti, i quarti di finale raggiunti sulla terra rossa di Barcellona hanno rappresentato un risultato importante, permettendogli di accumulare punti preziosi. Ora, il tennista toscano dovrà affrontare la sfida del torneo di Madrid, dove sarà chiamato a gestire un'importante "cambiale" in termini di punti da difendere.

Gli Italiani nella Top 100

Oltre a Jannik Sinner, che guida la classifica mondiale, e Lorenzo Musetti, stabile nella Top 10, il tennis italiano celebra un altro importante traguardo. Flavio Cobolli raggiunge il suo best-ranking, posizionandosi al tredicesimo posto con 2.600 punti. Tra gli altri azzurri presenti nella Top 100, figurano Luciano Darderi al ventiduesimo posto con 1.870 punti, Lorenzo Sonego al sessantaduesimo con 850 punti, Mattia Bellucci al settantottesimo con 734 punti e Matteo Berrettini, che si attesta alla novantaduesima posizione con 650 punti.

Il Mutua Madrid Open: assenze e opportunità

Il Mutua Madrid Open, torneo ATP Masters 1000 che si svolge dal 22 aprile al 3 maggio presso la suggestiva Caja Mágica, assume un'importanza strategica per Jannik Sinner, offrendogli la possibilità di rafforzare ulteriormente il suo primato.

Tuttavia, l'evento sarà caratterizzato da due assenze di rilievo. Carlos Alcaraz è stato costretto al forfait per il secondo anno consecutivo a causa di un infortunio al polso, esprimendo il suo rammarico: “Madrid è casa, uno dei luoghi più speciali del calendario per me, e per questo mi dispiace tanto non poter giocare qui per il secondo anno consecutivo”. Anche Novak Djokovic non prenderà parte al torneo, ancora in fase di recupero da un problema alla spalla. Il serbo ha comunicato sui social: “Madrid, purtroppo non potrò competere quest’anno. Continuo la mia riabilitazione per tornare presto. A presto!”. Queste defezioni aprono scenari interessanti per gli altri partecipanti e, in particolare, per Sinner, che potrà sfruttare l'occasione per consolidare la sua leadership senza la presenza di due diretti rivali.