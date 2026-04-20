Matt Fitzpatrick si è aggiudicato per la seconda volta consecutiva l’RBC Heritage, trionfando ai playoff contro il numero uno del mondo, Scottie Scheffler. La competizione, sul percorso di Harbour Town Golf Links in South Carolina, ha visto il britannico mantenere la leadership dopo averla assunta nella seconda giornata. Entrambi i golfisti hanno concluso le 72 buche regolamentari con un punteggio di -18, rendendo necessaria una buca di spareggio per decretare il vincitore.

Una sola buca supplementare ha sancito la vittoria di Fitzpatrick, il suo quarto titolo sul PGA Tour.

Questo successo è significativo, trattandosi di un Signature Event con un montepremi di 20 milioni di dollari. Al vincitore 3,6 milioni di dollari e 700 punti FedEx Cup.

Il classe 1994 Fitzpatrick arricchisce la sua carriera, che include lo U.S. Open nel 2022, il precedente RBC Heritage nel 2023 e il Valspar Championship. Si Woo Kim ha chiuso terzo con -16. Collin Morikawa, Harris English e Ludvig Aberg hanno condiviso la quarta piazza a -13. Bud Cauley settimo a -12, mentre Rickie Fowler, Kurt Kitayama, Patrick Cantlay e Gary Woodland in T8 a -11. Per Fowler, la seconda top 10 stagionale.

Il duello finale tra Fitzpatrick e Scheffler

La giornata conclusiva dell’RBC Heritage si è trasformata in un avvincente testa a testa tra Matt Fitzpatrick e Scottie Scheffler, che hanno progressivamente distaccato il resto del gruppo.

Scheffler, leader mondiale, ha orchestrato una rimonta con birdie alle buche 15 e 16, riducendo il suo svantaggio a un solo colpo da Fitzpatrick. Questa pressione ha portato entrambi i campioni a chiudere le 72 buche con il medesimo punteggio, rendendo inevitabile il playoff.

Nella decisiva buca di spareggio, Fitzpatrick ha dimostrato nervi saldi e precisione. Dopo un approccio magistrale, ha imbucato il putt per il birdie che gli ha garantito la vittoria. Scheffler, pur avendo giocato un torneo di altissimo livello, non è riuscito a replicare il colpo vincente del suo avversario, consegnando il titolo al britannico.

Al termine della gara, un emozionato Fitzpatrick ha espresso tutta la sua gioia: “È incredibile.

Le parole non rendono giustizia a questo momento. Ricordo quando, da ragazzo, ero qui e guardavo i giocatori allenarsi; ora sono uno di loro e ho vinto due volte. Sono ovviamente felicissimo. Vincere in questo modo è stato davvero speciale”. Ha inoltre sottolineato l’importanza della strategia e della collaborazione con il suo caddie, Daniel Parratt, che ha suggerito l’uso del ferro 4 per l’approccio finale: “Devo essere onesto, l’ho leggermente tirato, ma era la distanza perfetta per il ferro 4, ancora una volta una grande scelta di Dan”.

Implicazioni per la FedEx Cup e il futuro del PGA Tour

Grazie a questa vittoria, Matt Fitzpatrick compie un significativo balzo nella classifica della FedEx Cup List, posizionandosi al secondo posto con 1.993.650 punti.

Nonostante la sconfitta ai playoff, Scottie Scheffler mantiene saldamente la leadership con 2.030.833 punti, a testimonianza della sua eccezionale costanza in questa stagione. Collin Morikawa si attesta in terza posizione con 1.719.250 punti, confermando il suo ruolo tra i protagonisti del circuito.

Per Scheffler, l’RBC Heritage rappresenta la quinta top 5 in otto tornei disputati in stagione, un record che include anche la vittoria all’inizio dell’anno al The American Express, un torneo che mancava nel suo palmarès. Fitzpatrick, con due vittorie nelle ultime tre gare, si conferma come uno dei giocatori più in forma del momento, pronto a sfidare i vertici del golf mondiale.

Il circuito del PGA Tour si prepara ora a spostarsi in Louisiana, dove si terrà lo Zurich Classic, un evento a coppie che si disputerà nella suggestiva cornice di Avondale. L’attesa è alta per vedere quali nuove sfide e quali campioni emergeranno in questo prossimo appuntamento.