Jannik Sinner ha brillantemente conquistato l’accesso ai quarti di finale del prestigioso Masters 1000 di Montecarlo. L'atleta italiano ha superato l'ostico Tomas Machac con il punteggio di 6‑1, 6‑7(3), 6‑3, dimostrando una notevole capacità di reazione e una grande forza mentale. Dopo un evidente calo fisico nel secondo set, Sinner ha saputo ritrovare lucidità e vigore nel terzo parziale, anche grazie all'assunzione di un integratore, che gli ha permesso di ribaltare l'inerzia del match.

La forza mentale e l'approccio all'allenamento

In conferenza stampa, Sinner ha posto l'accento sull'importanza cruciale della preparazione mentale e fisica.

“Penso che tutto parta anche dall’allenamento, cercando di concludere bene le sessioni anche quando si è stanchi o non ci si sente al meglio”, ha dichiarato il tennista. Ha poi aggiunto che “giocare partite in certe situazioni, ancora e ancora, nei match ufficiali, aiuta” a forgiare il carattere e l'esperienza. Riguardo alla difficile partita appena conclusa, Sinner ha espresso soddisfazione per aver trovato una soluzione: “Sì, oggi non è stato facile. Mi sono trovato in una posizione difficile. Sono contento di aver trovato il modo di uscirne. Oggi era la cosa più importante, cercare di mettermi in una condizione in cui potessi comunque trovare una via per vincere”. Questo approccio evidenzia la sua maturità agonistica e la costante ricerca di strategie vincenti.

Montecarlo: un torneo speciale e il calore dei tifosi

Il torneo di Montecarlo riveste un significato particolare per Sinner, che lo considera quasi una "casa". “Quando gioco qui posso dormire nel mio letto, e questo mi piace. So dove mangiare bene e conosco abbastanza bene la città, visto che vengo qui da molti anni”, ha spiegato, sottolineando il comfort e la familiarità del luogo. L'atleta ha inoltre evidenziato il forte e sentito sostegno del pubblico italiano: “I tifosi italiani sono molto vicini. È bello che io e tutti gli italiani possiamo contare su un sostegno così grande”, riconoscendo l'importanza del tifo per le sue prestazioni.

La corsa al numero uno: priorità ai titoli, non al ranking

Interrogato sulla serrata competizione con Carlos Alcaraz per la prima posizione nel ranking mondiale, Sinner ha ridimensionato l'importanza immediata di tale obiettivo. “Fa parte del gioco. Credo che sia lui che io siamo consapevoli della situazione, sia della sua che della mia”, ha affermato con lucidità. Ha poi chiarito le sue priorità strategiche: “Non la sto rincorrendo: altrimenti giocherei anche la prossima settimana e farei molto di più. Gioco questo torneo perché è a casa e perché la partita è il miglior allenamento possibile, soprattutto per avere subito un feedback sulla terra battuta”. La sua visione è orientata al lungo termine e alla conquista dei trofei più prestigiosi.

“Dopo questo torneo capiremo meglio su cosa lavorare. Alla fine, sia io che lui giochiamo per vincere titoli. La classifica, in questo momento, è secondaria. I tornei più importanti saranno Parigi e Wimbledon. Quindi sì, la classifica conta relativamente in questa fase”, ha concluso, ribadendo la sua focalizzazione sui grandi appuntamenti del calendario tennistico.

Prospettive sul ranking mondiale

La straordinaria striscia vincente di Sinner sta creando una pressione significativa sulla leadership di Carlos Alcaraz nel ranking mondiale. L'italiano ha una concreta opportunità di riconquistare la vetta, specialmente se Alcaraz dovesse uscire prematuramente dal torneo. In particolare, un approdo in semifinale per Sinner, combinato a un'eliminazione precoce dello spagnolo, potrebbe determinare un ribaltamento della classifica ATP, proiettando nuovamente l'azzurro al vertice del tennis mondiale.