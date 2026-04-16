Jannik Sinner consolida la sua leadership nel ranking ATP e si prepara al Masters 1000 di Madrid da numero 1 del mondo. La corsa alla vetta con Carlos Alcaraz resta apertissima, ma l'azzurro è certo di mantenere la posizione almeno fino all'aggiornamento post-torneo. Fase cruciale per gli equilibri al vertice.

Vantaggio e punti

Sinner ha iniziato la sua 67ª settimana come numero 1 mondiale, superando Alcaraz, fermo a 66. Questa minima differenza sottolinea la parità tra i due e rende ogni torneo decisivo per la permanenza in vetta. Le prossime settimane definiranno il distacco tra i talenti.

Madrid: terreno vergine e opportunità

Il Masters 1000 di Madrid assume un'importanza strategica unica. Lo scorso anno, né Alcaraz (per infortunio) né Sinner (non presente) vi parteciparono. Questa assenza congiunta crea un "terreno vergine": non avendo punti da difendere, entrambi potranno guadagnare un bottino prezioso, rendendolo cruciale per la corsa al numero 1.

Scenari per il numero 1

Gli scenari per il torneo spagnolo sono molteplici. Se entrambi parteciperanno, Sinner manterrebbe il numero 1 anche in caso di sconfitta in finale. Un'uscita anticipata dell'azzurro potrebbe rimettere in discussione la sua leadership, a seconda dei risultati di Alcaraz. La semifinale garantirebbe a Sinner la permanenza in vetta, a meno di una sua assenza.

Ogni match sarà determinante per il ranking.

La rivalità nel circuito ATP

La battaglia per il primato mondiale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è una delle narrazioni più avvincenti del circuito ATP. Entrambi hanno monopolizzato la posizione di numero 1 dal 10 giugno 2024, con Sinner che, grazie al successo a Montecarlo, ha superato Alcaraz nelle settimane totali al vertice. Il divario con il resto del circuito è netto: Alexander Zverev, il rivale più vicino, è distante diversi punti. Il dominio riflette costanza e capacità nei momenti chiave.