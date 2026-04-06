Jannik Sinner si prepara a un nuovo capitolo sulla terra battuta, ritrovando Ugo Humbert nel prestigioso Masters 1000 di Montecarlo. L'incontro è fissato per martedì 7 aprile e rappresenta il debutto stagionale dell'azzurro su questa superficie, dopo il trionfo nel Sunshine Double tra Indian Wells e Miami.

Il ritorno in campo e l'avversario

Il sorteggio ha stabilito che Sinner affronterà Humbert ai sedicesimi di finale del torneo monegasco. Il francese, attualmente numero 34 del ranking mondiale, ha già dimostrato una buona confidenza con le condizioni del Country Club del Principato, avendo superato Moïse Kouamè con il punteggio di 6-3, 7-5 nel turno precedente.

L'unico precedente: Next Gen ATP Finals 2019

Questo match segna un'attesa rivincita, o meglio, un aggiornamento di un bilancio fermo a quasi sette anni fa. L'unico confronto diretto tra i due risale infatti alla fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2019, disputate a Milano. In quell'occasione, Humbert, all'epoca considerato più esperto e di tre anni più anziano, riuscì a imporsi in quattro set. Il punteggio finale fu di 4-3, 3-4, 4-2, 4-2, al termine di una partita equilibrata ma decisa dalla maggiore incisività del francese.

Significato del nuovo confronto

Nonostante la sconfitta, il risultato di quel match del 2019 non ebbe conseguenze sul percorso di Sinner nel torneo, poiché l'azzurro era già qualificato per le semifinali.

Quella partita fu definita all'epoca «una sconfitta che non fa male», sottolineando la sua irrilevanza ai fini della competizione. Tuttavia, il tempo trascorso – quasi sette anni – rende quel precedente poco indicativo dell'attuale stato di forma dei due giocatori. Il confronto di Montecarlo assume quindi un valore significativo, offrendo a entrambi l'opportunità di aggiornare il proprio bilancio personale in un contesto completamente diverso e con i due atleti maturati e cresciuti nel circuito professionistico.