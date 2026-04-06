La giornata inaugurale del Masters 1000 di Montecarlo si è conclusa con un mix di pronostici rispettati e sorprese inattese sulla celebre terra rossa del Principato. Il primo turno della parte alta del tabellone ha visto protagonisti alcuni dei nomi più attesi, con vittorie significative e eliminazioni eccellenti che hanno già delineato scenari interessanti per il prosieguo del torneo.

Tra i tennisti che hanno superato il primo ostacolo, spicca Andrey Rublev, numero 15 del mondo e già vincitore del torneo nel 2023. Il russo ha avuto la meglio sul portoghese Nuno Borges (n.50 ATP) con il punteggio di 6-4 1-6 6-1, in un match durato un’ora e 35 minuti.

L'incontro, caratterizzato da continui cambi di ritmo, ha evidenziato la maggiore potenza dei colpi di Rublev, che ora si prepara ad affrontare al secondo turno il belga Zizou Bergs.

Non sono mancate le delusioni, con l'eliminazione di Karen Khachanov, numero 14 del ranking, sconfitto dal francese Arthur Rinderknech (n.27) per 7-5 6-2. Il transalpino ha impressionato per la sua capacità di togliere tempo all'avversario, guadagnandosi l'accesso al turno successivo dove sfiderà il brasiliano Joao Fonseca (n.40), brillante vincitore sul canadese Gabriel Diallo (n.36) per 6-2 6-3. Un altro nome di spicco, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, ha scoperto il suo primo avversario: sarà l’argentino Sebastian Baez (n.65), che ha eliminato lo svizzero Stan Wawrinka (n.104) con un doppio 7-5.

Per Wawrinka, questa è stata l'ultima apparizione nel Principato, salutata con un doveroso tributo a fine match.

I protagonisti del primo turno: vittorie e sorprese

Il ceco Jiri Lehecka (n.13), finalista a Miami, ha conquistato una vittoria sofferta contro lo statunitense Emilio Nava (n.103) dopo oltre tre ore di gioco, imponendosi con il punteggio di 7-6(1) 6-7(8) 6-2. Lehecka affronterà ora il cileno Alejandro Tabilo. Sfortunata la prova di Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser: il tennista ligure ha continuato a mostrare difficoltà al servizio, cedendo al cileno Cristian Garin (n.109) per 6-2 6-4. Sarà Garin, quindi, a sfidare il tedesco Alexander Zverev (n.3 del seeding).

Una delle eliminazioni più pesanti della giornata è stata quella di Stefanos Tsitsipas (n.48), tre volte vincitore a Montecarlo.

Il greco si è arreso all’argentino Francisco Cerundolo (n.19) per 7-5 6-4, al termine di un incontro caratterizzato da molti cambi di inerzia. Questo risultato avrà un impatto significativo sul suo ranking, facendolo uscire almeno dalla top 60. Il padrone di casa Valentin Vacherot ha invece regalato una rimonta entusiasmante contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo, imponendosi per 5-7 6-2 6-1. Vacherot sarà il prossimo avversario dell'italiano Lorenzo Musetti.

In chiusura di giornata, anche l'italiano Flavio Cobolli ha ottenuto un successo contro l’argentino Francisco Comesana, e affronterà al secondo turno il belga Alexander Blockx, a sorpresa vincitore su Denis Shapovalov. Il torneo, che si svolge dal 5 al 12 aprile, promette ancora molte emozioni sulla superficie in terra battuta del Principato, mettendo alla prova la resistenza e la tecnica dei partecipanti in sfide che si preannunciano combattute e spesso imprevedibili.