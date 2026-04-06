Il WTA di Linz ha ufficialmente preso il via con le prime avvincenti sfide del tabellone principale, regalando fin da subito emozioni intense e risultati di notevole importanza. Tra gli incontri più attesi, la tennista statunitense Sloane Stephens ha saputo conquistare una vittoria in rimonta di grande carattere contro la tedesca Tatjana Maria. Dopo aver perso il primo set, Stephens ha ribaltato l'incontro con i parziali di 1-6, 7-6, 6-4, al termine di una battaglia sportiva durata ben due ore e quarantaquattro minuti. Questo successo le ha garantito l'accesso al secondo turno, dove si troverà di fronte la testa di serie numero uno del torneo, la russa Mirra Andreeva, che ha beneficiato di un bye al primo turno.

La giornata inaugurale ha visto anche la rumena Gabriela Ruse protagonista di un esordio vincente. Ruse ha ottenuto un significativo successo contro la britannica Katie Boulter, imponendosi in due set estremamente combattuti, entrambi risolti al tie-break, con il punteggio finale di 7-6, 7-6. La tennista, attualmente classificata al numero 87 del ranking mondiale, attende ora di conoscere la sua prossima avversaria. Questa sarà la vincente della sfida tra la statunitense Ann Li e l’ucraina Dayana Yastremska, un match che promette ulteriori scintille nel prosieguo del torneo.

Galfi si impone con una prestazione convincente

Tra le tenniste che si sono messe in evidenza nel primo turno, spicca l’ungherese Dalma Galfi.

Con una prestazione solida e senza sbavature, Galfi ha superato l’americana Alycia Parks con un doppio 6-3, dimostrando grande determinazione. Grazie a questa vittoria netta, la tennista magiara si è assicurata il passaggio al secondo turno. Qui, Galfi si preparerà ad affrontare la vincente del match che vedrà opposte la rumena Sorana Cirstea, accreditata come quinta testa di serie del torneo, e l’austriaca Sinja Kraus, quest’ultima in gara grazie a una wild card concessa dagli organizzatori.

Il quadro generale del torneo di Linz

Il torneo WTA di Linz si conferma dunque un appuntamento di grande richiamo e importanza nel calendario internazionale del tennis femminile. Il tabellone principale si presenta già ricco di sfide interessanti e potenzialmente decisive fin dalle prime battute.

Il programma ufficiale della giornata di apertura ha visto impegnate sul campo alcune delle principali protagoniste, come le già menzionate Stephens, Galfi e Ruse, che hanno saputo conquistare il passaggio del turno. Altre tenniste di spicco, tra cui la numero uno del seeding Mirra Andreeva, hanno invece beneficiato di un bye al primo turno, accedendo direttamente alla fase successiva del torneo. Le prossime sfide si preannunciano cruciali per definire il quadro completo degli ottavi di finale, con un’attesa crescente per i confronti diretti tra le favorite e le possibili outsider che cercheranno di sorprendere e farsi strada verso le fasi più avanzate della competizione.