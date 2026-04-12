Carlos Alcaraz ha analizzato con lucidità la sconfitta subita nella finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo contro Jannik Sinner. In conferenza stampa, il tennista spagnolo ha evidenziato i progressi dell’italiano sulla terra battuta, ammettendo come Sinner abbia saputo imporsi nei momenti decisivi del match. Alcaraz ha dichiarato: "Al 100% Sinner è superiore da fondo campo, sta diventando pericoloso sulla terra. Prego di stare bene". Lo spagnolo ha riconosciuto la qualità dell’avversario, in particolare nella gestione dei punti chiave e nella solidità dal fondo, soprattutto nel rovescio contro rovescio.

Durante la partita, Sinner ha mostrato un rendimento eccellente, colpendo la palla meglio e piazzando tutte le prime palle nei momenti cruciali, come nel tie-break che ha deciso il primo set. Alcaraz ha anche sottolineato le difficili condizioni di vento che hanno caratterizzato la finale, ma si è detto comunque orgoglioso della propria prestazione nonostante le difficoltà. Il tennista spagnolo ha aggiunto che il suo obiettivo per questa stagione è giocare l’intera serie di tornei sulla terra battuta, prestando attenzione alla propria condizione fisica e cercando di evitare infortuni.

La finale di Montecarlo: equilibrio e reazioni

La finale di Montecarlo tra Sinner e Alcaraz è stata caratterizzata da grande equilibrio, con entrambi i giocatori che hanno alternato momenti di dominio e difficoltà.

Il primo set si è risolto al tie-break, dove Sinner ha saputo mantenere la calma e sfruttare le occasioni, portandosi in vantaggio. Nel secondo set, Alcaraz ha tentato una reazione, strappando il servizio all’italiano, ma Sinner ha risposto prontamente, recuperando lo svantaggio e chiudendo la partita con determinazione. Il match ha confermato la crescita di Sinner sulla terra battuta e la sua capacità di competere ai massimi livelli anche contro avversari di grande esperienza.

Il dominio di Sinner e Alcaraz nel circuito

Negli ultimi venti tornei a cui hanno partecipato entrambi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono spesso conteso la vittoria in finale, dimostrando di essere i nuovi dominatori del circuito.

La vittoria di Sinner a Montecarlo gli ha permesso di riconquistare la prima posizione nel ranking mondiale e di ottenere il suo terzo titolo stagionale. Il successo sulla terra monegasca rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera dell’italiano, che continua a migliorare il proprio rendimento su tutte le superfici. La rivalità tra Sinner e Alcaraz si conferma come una delle più affascinanti del tennis contemporaneo, con entrambi i giocatori capaci di offrire spettacolo e di spingersi oltre i propri limiti in ogni confronto diretto.