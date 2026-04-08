Il ciclista Tim Wellens della UAE Team Emirates-XRG si avvicina al rientro in gara dopo un significativo infortunio. Una caduta durante la Kuurne-Bruxelles-Kuurne gli aveva procurato la frattura della clavicola, rendendo necessario un intervento chirurgico. Il recupero dell’atleta belga sta procedendo positivamente, e la squadra sta ora pianificando il suo ritorno nelle competizioni più prestigiose della primavera.

Il direttore sportivo della UAE Team Emirates-XRG ha fornito aggiornamenti incoraggianti sulle condizioni di Wellens, sebbene con la dovuta prudenza.

"Ci sono aggiornamenti sempre più positivi su Tim", ha dichiarato. "Di sicuro però non sarà alla Parigi-Roubaix di questa domenica. Quando torni da un infortunio come quello che ha avuto lui, le gare sul pavé non sono mai l’ideale". Questa cautela è fondamentale, data la natura impegnativa delle corse sul pavé, che richiedono una condizione fisica impeccabile e l'assenza di rischi residui dopo un infortunio così delicato.

Obiettivo: Classiche delle Ardenne

La squadra punta a schierare Wellens nelle imminenti Classiche delle Ardenne. Il direttore sportivo ha confermato che "Tim si sta già allenando duramente, lavorando sulla condizione". L'auspicio è di poterlo vedere alla Freccia Vallone 2026 (prevista per mercoledì 22 aprile) e successivamente alla Liegi-Bastogne-Liegi 2026 (domenica 26).

Tuttavia, la decisione finale dipenderà dal "via libera da parte della nostra struttura medica". Il ritorno di Wellens rappresenterebbe un valore aggiunto cruciale per la formazione, che ha già dimostrato grande competitività nelle classiche di inizio stagione.

Nonostante l'assenza di Wellens, la UAE Team Emirates-XRG ha continuato a ottenere risultati di spicco, grazie anche alle eccezionali prestazioni di Tadej Pogačar, vincitore di importanti gare come la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre. Il direttore sportivo ha evidenziato l'impatto potenziale del rientro di Wellens: "Ma se ci fosse stato anche Tim, avremmo avuto ancora più potenza di fuoco".

Il percorso di recupero e il ruolo nelle Classiche

La riabilitazione di Wellens sta procedendo senza intoppi, con l'atleta che si sta allenando a pieno regime per ritrovare la migliore condizione. Il direttore sportivo ha ribadito l'ottimismo: "Sento sempre più notizie positive su un imminente rientro". La squadra, pur mantenendo un atteggiamento cauto, attende il parere definitivo dello staff medico prima di confermare la sua partecipazione alle Classiche delle Ardenne.

Tim Wellens, trentaquattro anni, è riconosciuto come uno specialista delle classiche. Il suo ritorno è atteso per rafforzare ulteriormente la squadra nelle gare di un giorno. La sua ultima competizione è stata la Kuurne-Bruxelles-Kuurne, da cui si è dovuto ritirare a causa dell'infortunio. Sebbene la prossima gara prevista nel calendario generale sia il Tour Auvergne–Rhône–Alpes (il 7 giugno), la priorità assoluta rimane il suo recupero completo per le prestigiose classiche di aprile.