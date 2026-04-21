Jannik Sinner ha ripreso gli allenamenti sui campi di Madrid in vista del prestigioso Masters 1000. Il tennista italiano, reduce da una serie impressionante di successi che lo hanno visto trionfare a Indian Wells, Miami e Montecarlo, è determinato a mantenere il suo momento positivo anche nella capitale spagnola, dopo aver partecipato alla cerimonia dei Laureus World Sports Awards.

L'inizio della preparazione è avvenuto due giorni fa sul campo "Manolo Santana", dove Sinner si è allenato per circa novanta minuti con l'argentino Thiago Tirante. Durante la sessione, ha avvertito un leggero fastidio alla spalla sinistra, un inconveniente che tuttavia non desta preoccupazione.

Il programma odierno prevede un nuovo allenamento, dalle 15:00 alle 16:30 sul campo-10, questa volta con Francisco Cerundolo, un altro tennista argentino e valido sparring partner. L'obiettivo è testare diverse situazioni di gioco e, se le condizioni lo permetteranno, disputare anche un set di prova.

Sinner: la preparazione e gli obiettivi stagionali

«Stiamo provando a giocare un buon tennis qui a Madrid, che è un campo totalmente diverso da tutti gli altri essendo in altura e con la palla che vola», ha dichiarato Sinner. Ha poi aggiunto: «Cercherò di fare il meglio qui per essere pronto a Roma e poi soprattutto a Parigi, che è l’appuntamento più importante». Il tennista altoatesino dimostra così grande concentrazione e piena consapevolezza dei suoi obiettivi stagionali, con il mirino puntato sui prossimi e più prestigiosi tornei del circuito.

La scelta di Francisco Cerundolo come sparring partner è strategica: l'argentino ha infatti raggiunto la semifinale sui campi di Madrid lo scorso anno. Questo offre a Sinner un'opportunità preziosa per affinare il feeling con la terra rossa in vista del suo esordio nel torneo, atteso tra venerdì 24 e sabato 25 aprile.

Il programma di Sinner e il contesto del torneo di Madrid

Sinner non si è allenato nella giornata precedente, essendosi dedicato alla cerimonia dei Laureus Awards. Il suo ritorno in campo con Cerundolo è un passaggio importante nella preparazione, poiché l'argentino è considerato uno degli sparring preferiti dell'italiano sulla terra battuta. Il torneo di Madrid, in programma dal 21 aprile al 3 maggio, costituisce una tappa fondamentale per testare la condizione fisica e tecnica in vista dei cruciali appuntamenti di Roma e Parigi.

La scelta di allenarsi con giocatori come Cerundolo e Tirante, entrambi abituati ai campi in altura, conferma la volontà di Sinner di adattarsi rapidamente alle condizioni particolari di Madrid, dove la palla tende a volare con maggiore velocità. L'attenzione meticolosa ai dettagli e una gestione oculata dei piccoli fastidi fisici sono elementi chiave per affrontare al meglio gli appuntamenti più importanti della stagione.