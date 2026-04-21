Il Gran Premio di Spagna di MotoGP a Jerez de la Frontera vedrà l'assenza di Maverick Viñales. Il trentunenne pilota catalano ha dato forfait, non avendo ancora recuperato appieno dopo l’intervento di fine marzo. L’operazione si era resa necessaria per l’allentamento di una vite nella spalla, inserita nel luglio 2025.

Viñales ha espresso la sua delusione per l'assenza in una delle sue gare di casa: "Sono deluso di non poter correre a Jerez, si tratta della prima delle mie gare di casa in questa stagione. Però conosco bene il mio corpo e la priorità è di recuperare completamente, assicurandomi di poter tornare nelle migliori condizioni possibili.

La mia convalescenza procede bene e l’obiettivo è di essere pronto per Le Mans". Dunque, l'iberico mira al weekend dell'8-10 maggio per il suo ritorno.

La situazione si complica ulteriormente per il team Tech3. Pol Espargarò, individuato come sostituto di Viñales, è stato a sua volta costretto al forfait per un infortunio alla mano. La struttura, diretta da Nicolas Goyon e Günther Steiner, ha deciso di schierare una sola moto nel weekend andaluso, non avendo trovato alternative.

Sarà quindi Enea Bastianini l'unico rappresentante del team Tech3 in pista a Jerez, reduce dal podio nella Sprint di Austin (terzo, dietro a Martin e Bagnaia) e dal sesto posto nel Gran Premio domenicale, dove ha sonoramente battuto il centauro del Factory Team, Brad Binder.

Una stagione difficile e preoccupante per Viñales

Il periodo di Maverick Viñales si sta facendo preoccupante. Da nove mesi, gli infortuni non gli lasciano tregua, compromettendone la continuità. Dopo la caduta patita nelle qualifiche del Gran Premio di Germania 2025, Maverick non ha più corso con regolarità. Sostanzialmente, ha preso parte a sole sette gare su sedici e non è mai andato oltre la tredicesima posizione.