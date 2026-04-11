Jannik Sinner ha conquistato la sua prima storica finale al Rolex Monte-Carlo Masters, superando in semifinale Alexander Zverev con un perentorio 6-1, 6-4. Una vittoria maturata in poco più di un'ora e venti minuti, che segna la sua quarta finale consecutiva in un torneo Masters 1000. Ora l'attesa è per il suo prossimo avversario, che uscirà dal confronto tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot.

Una semifinale dominante e la fiducia ritrovata

La sfida contro Zverev è stata definita quasi perfetta per il tennista italiano, che ha dimostrato una solidità impressionante, concedendo appena sette punti nei propri turni di battuta.

Sinner ha espresso grande soddisfazione: “Sono davvero felice di come sono andate le cose: siamo arrivati qui con l’obiettivo di capire a che punto fossimo e ho avuto sensazioni positive fin dai primi scambi. Il break iniziale mi ha dato fiducia e ha cambiato l’inerzia della partita”.

Analizzando l'andamento della semifinale, Sinner ha evidenziato un fattore chiave: “Il fatto che lui non sia riuscito a mettere tante prime in campo mi ha aiutato a giocare con più tranquillità. Sapevo che avrei avuto delle opportunità e sono riuscito a sfruttarle”, ha spiegato, sottolineando la sua capacità di leggere il gioco e capitalizzare i momenti decisivi.

Verso la finale: ambizione e test importanti

Guardando alla finale, Sinner ha ribadito la sua determinazione: “Giocare una finale è ciò per cui lavoriamo ogni giorno: non avrei nulla da perdere e darò tutto, poi penserò a recuperare energie dopo questo ultimo sforzo.

Mi ha soddisfatto molto la solidità da fondo campo e sono contento di essermi costruito un’altra occasione importante”. Queste parole evidenziano la sua mentalità vincente e la consapevolezza del valore di ogni match.

Sul fronte del possibile avversario, il tennista italiano ha espresso le sue considerazioni: “In vista della finale, Valentin Vacherot sta giocando un torneo incredibile, ma Carlos Alcaraz resta il principale favorito”. Un eventuale confronto con lo spagnolo sarebbe un banco di prova significativo: “Sto cercando di migliorare passo dopo passo e credo di aver espresso un livello molto alto già in questo inizio sulla terra. Vedremo come andrà la finale: se dovessi affrontare Carlos, sarebbe comunque un test molto utile per capire a che punto sono in vista del Roland Garros, indipendentemente dal risultato”.

Un traguardo storico per il tennis italiano

Con questa impresa, Jannik Sinner si iscrive nella storia del tennis italiano, diventando il decimo azzurro a raggiungere la finale nel prestigioso torneo del Principato. L’ultimo a compiere tale impresa, conquistando poi il titolo, fu Fabio Fognini nell’edizione del 2019.

Dettagli sulla vittoria e la striscia positiva

La semifinale contro Alexander Zverev ha evidenziato una netta superiorità di Jannik Sinner, che si è imposto per l'ottava volta consecutiva sul tennista tedesco con il medesimo punteggio di 6-1, 6-4. Il match, durato ottantadue minuti, ha ulteriormente rafforzato le dichiarazioni di Sinner sulla sua soddisfazione per la solidità mostrata e l'importanza di queste occasioni.

Il tennista italiano ha espresso la sua felicità per aver raggiunto la finale, sottolineando come ogni partita sia un test e come si senta solido fin dall'inizio, con la capacità di cambiare la dinamica del match grazie a un inizio forte.