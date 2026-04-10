Carlos Alcaraz ha conquistato l'accesso alla semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, superando con un netto 6-3 6-0 Alexander Bublik. L'incontro, che prometteva spettacolo per il potenziale di entrambi i giocatori, si è rivelato invece un monologo a senso unico a favore dello spagnolo, che ha imposto il proprio ritmo fin dalle prime battute. Già nel primo set, alcuni errori di Bublik hanno permesso ad Alcaraz di ottenere un immediato break in apertura.

Il tennista kazako ha dovuto lottare duramente per evitare di trovarsi in svantaggio per 3-0, annullando ben quattro palle break.

Tuttavia, dopo un breve passaggio a vuoto di Alcaraz, che ha restituito il break sul 2-2, il murciano ha ripreso saldamente il controllo del gioco. Con una serie impressionante di vincenti, ha chiuso la prima frazione sul 6-3, dimostrando una superiorità evidente.

Un secondo set senza storia

La seconda frazione è stata un autentico monologo di Carlos Alcaraz, che ha lasciato Alexander Bublik senza alcuna possibilità di replica. Il kazako non è più riuscito a conquistare nemmeno un game, mentre lo spagnolo ha continuato a esprimere un tennis di altissimo livello, divertendosi e trovando colpi spettacolari. Il match si è concluso dopo appena un'ora e tre minuti, con un dato significativo: Alcaraz ha vinto il 68% dei punti con la prima di servizio (17 su 25), contro il modesto 39% di Bublik (13 su 33).

Questa vittoria non è solo un passo importante nel torneo, ma rappresenta anche la vittoria numero 300 nel Tour per Carlos Alcaraz, che ha disputato 367 incontri in carriera. Un traguardo significativo per il giovane talento spagnolo, che ora attende in semifinale il vincitore tra il monegasco Valentin Vacherot e l'australiano Alex de Minaur.

La sfida per il numero uno mondiale

Il percorso di Alcaraz sulla terra battuta è seguito con particolare attenzione anche per le sue implicazioni sulla classifica mondiale. Lo spagnolo, attualmente numero uno del mondo, ha recentemente espresso una previsione lucida sulla sua posizione: “Ad essere onesto, perderò la posizione numero 1. Non so se sarà in questo torneo o nel prossimo.

Devo difendere molti punti, e sarà molto difficile mantenerli tutti. E anche se ci riuscissi, Sinner guadagnerà punti in tornei in cui non ne ha da difendere. Io cercherò solo di giocare il mio miglior tennis e vedere cosa succede. La posizione numero 1 non è nella mia mente adesso. Sto solo cercando di sentirmi il più a mio agio possibile sulla terra e vedere come si evolve la stagione.”

I conti per il ranking ATP sono infatti spietati. Carlos Alcaraz dovrà difendere i numerosi punti conquistati nelle scorse stagioni a Barcellona, Roma e al Roland-Garros, tornei in cui ha ottenuto risultati eccellenti. Al contrario, Jannik Sinner, suo diretto rivale per la vetta della classifica, si presenta sulla terra battuta senza punti da difendere e con la concreta possibilità di guadagnarne molti, rendendo la lotta per il vertice del ranking mondiale particolarmente accesa nelle prossime settimane.