Giornata di vigilia per Jannik Sinner, pronto all'esordio nel Masters 1000 di Madrid. Il campione altoatesino debutterà venerdì 24 aprile contro il francese Benjamin Bonzi. Sinner, numero uno del mondo, torna sulla terra rossa spagnola dopo il trionfo a Montecarlo. Bonzi, qualificato e fuori dalla top-100 ATP, è il favorito. Cruciale non sottovalutare l'impegno, anche per l'altitudine del torneo.

La stabilità del tabellone di Sinner

Il tabellone di Jannik Sinner a Madrid non ha subito scossoni, mantenendo un percorso favorevole. Stabilità garantita dall'incontro di Tomas Machac.

Il ceco, numero 41, si è salvato al terzo set, rimontando dopo aver perso il primo parziale contro l'argentino Francisco Comesana (105). Machac, l'ultimo ad aver strappato un set a Sinner (ottavi Montecarlo: 6-1, 6-7, 6-3), ha evitato alterazioni nel percorso dell'azzurro, confermando la solidità del quadro.

Il percorso verso gli ottavi di finale

Il campione in carica di Wimbledon, Sinner, vanta un record impeccabile nei tre precedenti contro Benjamin Bonzi. L'obiettivo primario è il terzo turno, dove affronterà il vincente tra Gabriel Diallo (testa di serie 32) e Elmer Moeller, qualificato che ha superato Federico Cinà. Per un potenziale ottavo, l'avversario di Sinner potrebbe emergere dal confronto tra Machac e il britannico Cameron Norrie (testa di serie 19).

Machac affronterà Norrie, con un potenziale terzo turno per Sinner contro lo statunitense Tommy Paul, favorito contro Tirante. Da questi incroci uscirà l'eventuale sfidante per gli ottavi di finale a Madrid.

Dettagli sul debutto e i precedenti

L'avversario di Jannik Sinner all'esordio a Madrid sarà Benjamin Bonzi, 104 mondiale. Bonzi ha conquistato il suo posto superando Droguet in rimonta. I precedenti vedono Sinner in vantaggio. Il quadro per il debutto di Sinner (Bonzi il designato) è confermato. Il tabellone rimane favorevole e senza cambiamenti, offrendo a Sinner un inizio di torneo gestibile. Il torneo sarà trasmesso in diretta e in streaming fino al 3 maggio.