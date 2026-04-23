Il team Luna Rossa ha annunciato che il suo nuovo AC75 farà il suo debutto in acqua il 26 maggio. Questa data, confermata dallo skipper Max Sirena, rappresenta un momento cruciale nella preparazione della squadra italiana per la prossima America’s Cup e segue di pochi giorni la regata preliminare di Cagliari, in programma dal 21 al 24 maggio.

Cagliari: la regata preliminare e il suo valore strategico

La prima regata preliminare si terrà nel Golfo degli Angeli, a Cagliari, dal 21 al 24 maggio. L'evento vedrà la partecipazione di cinque team di rilievo: Luna Rossa, Emirates Team New Zealand, Alinghi, Athena Racing e K‑Challenge.

Le squadre si sfideranno con imbarcazioni AC40 monotipo foiling, schierando due scafi ciascuno (uno per l'equipaggio principale, l'altro per donne o giovani velisti) in regate di flotta e una finale. Cagliari, storica base di Luna Rossa, è stata scelta per ospitare questo importante banco di prova. Max Sirena ha evidenziato la rilevanza dell'evento per l'immagine della Sardegna e di Cagliari, ma soprattutto per il suo valore sportivo: “avremo modo di testare e di vedere il livello di preparazione dei velisti”. Ciò consente al team di valutare le proprie capacità in condizioni reali.

L'AC75 in mare: la rotta verso l'America's Cup 2027

Lo skipper Max Sirena ha fornito dettagli sul calendario dell'AC75, affermando: “A breve toccherà l’acqua l’AC75, abbiamo in programma di fare una serie di test e iniziare a regatare un paio di giorni dopo l’evento di Cagliari”.

Il 26 maggio è dunque la data fissata per il varo e l'inizio delle prove in mare della nuova imbarcazione, fondamentale per la sfida della Coppa America, prevista nell'estate del 2027. Regata preliminare e debutto dell'AC75 sono tappe essenziali per affinare preparazione e strategie di Luna Rossa verso l'obiettivo finale.