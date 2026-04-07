Il giovane Mattia Agostinacchio, promettente ciclista italiano, ha dovuto posticipare il suo atteso debutto tra i professionisti. Il diciottenne valdostano, ingaggiato dalla formazione World Tour statunitense EF Education-EasyPost, era atteso alla Region Pays de la Loire, una corsa a tappe francese di livello ProSeries. Un problema di salute improvviso lo ha fermato alla vigilia dell'evento, rinviando un momento cruciale della sua carriera.

Nato il 13 settembre 2007, Agostinacchio si era già messo in luce nella scorsa stagione con la vittoria al Trofeo San Rocco e il nono posto nella cronometro juniores dei Mondiali.

Quest'anno ha trionfato agli Europei U23 di ciclocross, dimostrando il suo precoce talento e la capacità di competere ai massimi livelli. Il debutto nel gruppo dei grandi, inizialmente previsto dal 7 al 10 aprile nella corsa transalpina, è stato rimandato a causa di una gastroenterite che lo ha colpito all'ultimo minuto. Il problema è risolvibile in tempi brevi, ma la data del suo primo impegno da professionista è ancora da stabilire.

Un salto di carriera e una famiglia nel ciclismo

Il passaggio di Mattia Agostinacchio alla EF Education-EasyPost, nel circuito World Tour a soli diciotto anni, rappresenta un salto di qualità raro nel ciclismo internazionale. Mattia non è l'unico ciclista di talento in famiglia: è infatti il fratello minore di Filippo Agostinacchio, ventiduenne tesserato per la Biesse-Carrera-Premac, una formazione di livello Continental.

Filippo, lo scorso anno, si è messo in luce conquistando una tappa al Giro d’Italia Next Gen e una frazione al Giro Ciclistico della Valle d’Aosta. La famiglia Agostinacchio si conferma così una delle realtà più promettenti del ciclismo giovanile italiano.

La Region Pays de la Loire: protagonisti e percorso

La Region Pays de la Loire, che in questa edizione ha elevato il suo status a livello ProSeries, è una corsa a tappe attesa nel calendario francese. L'edizione 2026 prevede quattro tappe impegnative, con un percorso che si snoda da Fontevraud-l'Abbaye fino all'arrivo a Le Mans. Nonostante l'assenza forzata di Agostinacchio, la EF Education-EasyPost schiera comunque una formazione competitiva.

Tra i principali favoriti per la classifica generale figurano Pierre Gautherat, Ewen Costiou, Alexander Kamp e Corbin Strong; tra gli sprinter spiccano nomi di calibro internazionale quali Sam Bennett e Fernando Gaviria. L'attenzione è ora rivolta al recupero di Mattia e al suo prossimo appuntamento con il debutto tra i professionisti, che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, non appena le sue condizioni fisiche lo permetteranno.