Jannik Sinner ha conquistato il prestigioso Masters 1000 di Montecarlo, superando in finale Carlos Alcaraz. Questa vittoria non solo gli ha garantito il titolo, ma lo ha anche riportato alla prima posizione del ranking ATP mondiale.

Sinner ha espresso la sua soddisfazione per il successo sulla terra rossa e il ritorno in vetta, dichiarando: “Il ritorno al numero 1 è importante, ma la classifica è secondaria. Sono contento di aver vinto finalmente un torneo importante su questa superficie”. Ha inoltre evidenziato l'alto livello del match, nonostante il vento variabile: “Oggi s’è visto un tennis di livello molto alto da parte di entrambi, nonostante il vento che continuava a cambiare”.

Il trionfo sulla terra battuta monegasca

Il successo è arrivato sui campi in terra rossa di Montecarlo. Sinner ha prevalso su Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3. Questa vittoria gli ha permesso di scavalcare il rivale nella classifica mondiale, riconquistando la vetta del tennis maschile.

Le priorità di Sinner: il campo prima del ranking

Nelle sue dichiarazioni, Sinner ha ribadito la sua filosofia. Pur riconoscendo l'importanza del ranking, ha posto l'accento sul valore della vittoria sul campo, specialmente su terra rossa. La sua affermazione che la classifica è "secondaria" rispetto alla gioia di vincere un "torneo importante su questa superficie" riflette una mentalità focalizzata sui risultati.

Questo titolo rappresenta il primo Masters 1000 su terra rossa per il tennista italiano. Un risultato che arricchisce il suo palmarès e conferma la sua crescita e adattabilità su tutte le superfici, proiettandolo tra i protagonisti indiscussi del circuito ATP.