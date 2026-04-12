La 123esima edizione della Parigi-Roubaix si è conclusa con il trionfo di Wout Van Aert, ma tra i protagonisti spicca Jasper Stuyven, autore di una prestazione di grande tenacia che gli ha permesso di salire sul terzo gradino del podio. La corsa, ricca di colpi di scena e caratterizzata da 258,3 chilometri di pavé, cadute e forature, ha visto il ciclista belga distinguersi per determinazione e resistenza, specialmente nei momenti più critici.

Stuyven, corridore della Soudal Quick-Step, ha saputo rimanere agganciato al gruppo degli inseguitori e grazie a uno sprint finale deciso ha conquistato il terzo posto, precedendo Mathieu Van der Poel, penalizzato da una foratura nella Foresta di Arenberg.

Al termine della gara, Stuyven ha espresso la sua soddisfazione: "Sono orgoglioso di questo podio. Ci sono sempre andato vicino, ma con questi campioni è davvero più difficile. Ho continuato a crederci. Non sono stato sfortunato. È davvero bello conquistare questo terzo posto".

Le sfide della corsa e la gestione della fatica

La Parigi-Roubaix è nota per essere una delle prove più dure del calendario ciclistico. Stuyven ha raccontato i momenti di difficoltà: la foratura di Pogacar potrebbe averlo aiutato parzialmente, avendolo spinto al limite. A circa 60 chilometri dall’arrivo, si interrogava sulla sua capacità di raggiungere il traguardo, temendo cadute. Verso la fine, percepiva la stanchezza generale e alternava momenti migliori e peggiori sul pavé.

L'incoraggiamento dalla macchina è stato cruciale. Nonostante il dolore rapido alle gambe dopo l'attacco, ha dato il massimo per non lasciarsi sfuggire il podio.

L'Inferno del Nord: contesto e protagonisti

La Parigi-Roubaix, soprannominata "Inferno del Nord", è una delle classiche monumento più antiche e difficili, con tratti iconici come la Trouée d’Arenberg e il Mons-en-Pévèle. L’edizione di quest’anno ha visto la vittoria di Van Aert davanti a Tadej Pogacar, in una gara segnata da trenta settori di pavé per un totale di 54,8 chilometri. Il successo di Van Aert, che ha dedicato la vittoria al suo ex compagno Michael Goolaerts, si inserisce in una tradizione che negli ultimi anni aveva visto dominare Mathieu Van der Poel. Il podio di Stuyven rappresenta un risultato di prestigio in una delle corse più ambite e selettive del panorama ciclistico mondiale.