La campionessa di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli si prepara a un nuovo, entusiasmante capitolo nel circuito di Coppa del Mondo. L'azzurra, già bronzo olimpico e mondiale sul giro completo, sarà protagonista nella penultima tappa in programma a Baku nel weekend del 17-19 aprile. Questo appuntamento segue il suo recente successo nella tappa inaugurale di Sofia, dove ha conquistato un prestigioso terzo gradino del podio, confermando il suo eccellente stato di forma.

La sfida di Baku: avversarie e ambizioni

Dopo l'ottima performance di Sofia, Sofia Raffaeli, soprannominata "il Vulcano di Chiaravalle", si rituffa nella competizione con l'obiettivo di consolidare la sua posizione ai vertici internazionali.

La città di Baku evoca ricordi positivi per la ginnasta marchigiana e sarà il palcoscenico di una sfida titanica contro alcune delle atlete più forti del panorama mondiale. Tra le principali avversarie spiccano la tedesca Darja Varfolomeev, che ha impressionato con un sorprendente secondo posto a Tashkent al suo debutto stagionale, e la bulgara Stiliana Nikolova, che l'ha preceduta sul podio agli ultimi Campionati Mondiali.

Il programma di gara e le protagoniste

Il format della tappa di Coppa del Mondo a Baku prevede un programma intenso e avvincente. La giornata di venerdì sarà dedicata alla prima parte dell'all-around, il concorso generale individuale. Sabato si svolgerà la seconda metà del concorso generale, che decreterà le qualificate e le medagliate.

La domenica, infine, sarà interamente dedicata alle finali di specialità. Oltre a Sofia Raffaeli, il parterre di atlete vedrà la partecipazione di nomi di spicco come l'ucraina Taisiia Onofriichuk, la bielorussa Alina Harnasko, la bulgara Eva Brezalieva, la tedesca Margarita Kolosov e l'ungherese Fanni Pigniczki. Un'altra atleta italiana, la friulana Tara Dragas, farà il suo atteso esordio stagionale proprio in questa tappa di Coppa del Mondo, presentandosi come outsider della spedizione azzurra.