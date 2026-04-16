Un avvio di match intenso per Lorenzo Sonego all'ATP 500 di Barcellona. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 aprile 2026, il tennista italiano sta affrontando il russo Andrey Rublev nel secondo turno del prestigioso torneo. La sfida ha già visto un significativo scambio di break tra il secondo e il terzo gioco, con Sonego attualmente in vantaggio per 2-1.

L'incontro è cominciato con un break immediato a favore di Sonego. Tuttavia, la reazione di Rublev non si è fatta attendere: il tennista russo ha prontamente realizzato un contro-break, ristabilendo l'equilibrio.

Il punteggio parziale vede ora l'azzurro avanti per 2-1. La cronaca in diretta evidenzia la profondità delle risposte di Sonego e il suo controllo del dritto, elementi che gli hanno permesso di comandare le operazioni in campo. Rublev, dal canto suo, ha risposto con un cross di dritto incisivo, dimostrando la sua capacità di ribaltare le situazioni.

Il Contesto del Torneo e le Assenze Rilevanti

Il tabellone dell'ATP 500 di Barcellona ha riservato diverse sorprese. Le assenze di due protagonisti attesi, Carlos Alcaraz e Alex de Minaur, hanno modificato gli equilibri e aperto nuove prospettive. Questa situazione crea un terreno fertile per i tennisti italiani, tra cui Lorenzo Musetti e lo stesso Lorenzo Sonego, che ora possono ambire a un percorso più lungo nella competizione catalana.

Il torneo si svolge sui campi in terra battuta del Real Club de Tenis Barcelona dal 13 al 19 aprile 2026. La partita tra Sonego e Rublev è uno degli appuntamenti clou della giornata di oggi, giovedì 16 aprile, con inizio previsto non prima delle ore 13:30, come da ordine di gioco ufficiale.

Il Ritiro di Carlos Alcaraz

La notizia del ritiro di Carlos Alcaraz ha avuto un impatto significativo. Il campione spagnolo ha dovuto rinunciare a causa di un problema al polso destro. Alcaraz aveva superato il primo turno sconfiggendo Otto Virtanen, ma l'infortunio lo ha costretto a lasciare il suo posto nei quarti di finale a Tomas Machac. Questa assenza, insieme a quella di De Minaur, rende il cammino verso le fasi finali particolarmente imprevedibile, offrendo opportunità inattese ad altri atleti.