Lorenzo Sonego è stato eliminato al primo turno dell'ATP Masters 1000 di Madrid, sconfitto dal qualificato serbo Dusan Lajovic. Il tennista torinese ha ceduto in due set, con il punteggio di 3-6, 6-7, in un incontro disputato sulla terra rossa spagnola che ha segnato la sua uscita dal prestigioso torneo già all'esordio.

L'incontro è iniziato nel pomeriggio, con Sonego che, pur avendo vinto il sorteggio e scelto di rispondere, ha subito un avvio in salita. Lajovic ha imposto subito il proprio ritmo, conquistando il primo game con una prima vincente e portandosi rapidamente in vantaggio.

Il serbo ha poi chiuso il secondo game con un break decisivo. Gli errori gratuiti del piemontese, tra cui un rovescio in avanzamento e un dritto in uscita dal servizio, hanno permesso a Lajovic di consolidare il vantaggio sul 3-0. Nonostante un passante vincente da lontano, il serbo ha mantenuto il controllo degli scambi, sfruttando la sua solidità da fondo campo e costringendo l'azzurro a rincorrere per tutto il primo set, conclusosi 3-6.

Sonego tenta la rimonta, ma Lajovic chiude al tie-break

Nel secondo set, Sonego ha cercato di rientrare in partita, mostrando maggiore aggressività e variando il gioco. Tuttavia, la maggiore esperienza del serbo e la sua capacità di gestire i momenti chiave hanno fatto la differenza.

La partita è così giunta al tie-break, dove Lajovic ha mantenuto la lucidità necessaria per chiudere l'incontro e assicurarsi il passaggio del turno. Per il tennista azzurro, questa sconfitta rappresenta una battuta d'arresto dopo il buon esordio a Barcellona e la successiva eliminazione contro Rublev, eventi che avevano segnato il suo ritorno alle competizioni dopo la semifinale agli Australian Open 2025.

Dinamiche di gioco e analisi tecnica

L'analisi della partita ha evidenziato le difficoltà di Sonego nell'approccio iniziale, con Lajovic che ha saputo sfruttare le incertezze dell'azzurro e prendere il comando degli scambi. Il serbo si è dimostrato solido, controllando il ritmo e mettendo pressione con il dritto.

Sonego ha faticato a trovare continuità nei colpi e a gestire i momenti delicati. Nonostante la reazione nel secondo set, la prestazione complessiva non è stata sufficiente per ribaltare l'inerzia dell'incontro. Il torneo di Madrid, pur con questa eliminazione, rimane un'importante occasione di crescita per il tennista torinese, che dovrà ora concentrarsi sui prossimi appuntamenti del circuito.