Lorenzo Sonego ha fatto un ritorno convincente nel circuito tennistico, superando il primo turno dell'ATP 500 di Barcellona con una prestazione solida. Il tennista torinese ha battuto lo spagnolo Pedro Martínez in tre set, garantendosi l'accesso al secondo turno del prestigioso torneo. La sfida, valida per il secondo turno e gli ottavi di finale, si è disputata oggi pomeriggio, con inizio alle ore 13:30, sul campo del Real Club de Tenis di Barcellona, un appuntamento cruciale per le ambizioni di Sonego.

Un Esordio Solido Dopo un Lungo Stop

Il rientro di Sonego, dopo una prolungata assenza che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco, è stato caratterizzato da una prova di grande solidità e determinazione.

Ha affrontato Pedro Martínez, attuale numero 125 della classifica ATP e proveniente dalle qualificazioni, in un match che lo ha visto imporsi con il punteggio finale di 6-2, 2-6, 6-4. Questa vittoria, ottenuta con merito, non solo gli ha permesso di avanzare nel tabellone principale, ma ha anche assicurato al numero 66 del mondo un bottino di punti importanti per la sua posizione nel ranking.

Il confronto con Martínez si è rivelato più combattuto del previsto, protraendosi per un totale di due ore e trentasette minuti di gioco intenso. Questo dato evidenzia la tenacia e la resistenza di Sonego, che tornava in campo dopo quasi tre mesi di stop forzato, causato da un problema fisico al polso destro.

La sua capacità di imporsi in un incontro così equilibrato e prolungato sottolinea la buona condizione fisica e mentale ritrovata, un segnale incoraggiante per il prosieguo della stagione.

Prossimo Ostacolo e Scenari Aperti nel Torneo

Con il primo ostacolo superato, Lorenzo Sonego attende ora di conoscere il nome del suo prossimo avversario. Sarà il vincitore della partita tra la quinta testa di serie del torneo, il temibile Andrey Rublev, e il promettente Mariano Navone. Il tabellone dell'ATP Barcellona si presenta, in questa edizione, particolarmente aperto e ricco di opportunità. Le assenze di giocatori di alto calibro come Carlos Alcaraz e Alex de Minaur hanno infatti modificato gli equilibri, aumentando le aspettative su diversi partecipanti.

Questa situazione ha generato grandi aspettative, non solo per Sonego, che punta a consolidare il suo rientro, ma anche per un altro talento italiano, Lorenzo Musetti, che potrebbe beneficiare di un percorso potenzialmente meno ostico verso le fasi finali del torneo. L'incontro odierno di Sonego, iniziato alle ore 13:30, segna l'inizio di una potenziale cavalcata nel torneo spagnolo, dove l'obiettivo primario è raggiungere i quarti di finale e proseguire nel percorso di recupero e di affermazione nel circuito internazionale del tennis.