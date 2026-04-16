Si è alzato il sipario a Tbilisi, in Georgia, sulla prima giornata degli Europei di judo 2026, un appuntamento cruciale per il panorama continentale. Le competizioni inaugurali vedono gli atleti impegnati nelle categorie di peso -48 kg, -52 kg, -60 kg e -66 kg. L’Italia si presenta subito con ambizioni importanti, puntando sulle sue due stelle più luminose nel settore femminile: Assunta Scutto e Odette Giuffrida, entrambe attese protagoniste nei rispettivi tornei.

Nella categoria -48 kg, gli occhi sono puntati su Assunta Scutto, attuale campionessa del mondo e numero quattro del ranking internazionale.

Per l’azzurra, il sorteggio non è stato dei più clementi, preannunciando sfide di altissimo livello. Scutto potrebbe infatti incrociare la strada di Tara Babulfath già ai quarti di finale e, in caso di successo, affrontare Shirine Boukli in semifinale. Nonostante la complessità del percorso, le aspettative per la judoka italiana rimangono elevate, forte della sua esperienza e delle sue precedenti affermazioni ai massimi livelli.

Odette Giuffrida: la corsa alla medaglia nei -52 kg

Grande attenzione è riservata anche a Odette Giuffrida, impegnata nella categoria -52 kg. Per l’atleta italiana, il debutto si preannuncia sulla carta meno impegnativo, ma è chiaro che il livello delle avversarie è destinato a crescere progressivamente con l’avanzare del torneo.

La presenza di Giuffrida sul tatami rappresenta una delle principali speranze di medaglia per la squadra azzurra in questa giornata inaugurale, un segnale della forte volontà dell'Italia di lasciare il segno.

Anche i tornei maschili vedono l’Italia schierare i suoi rappresentanti. Nella categoria -60 kg, Andrea Carlino si trova di fronte a un tabellone particolarmente complesso. Dopo l’esordio contro Gal Blazic, una potenziale vittoria lo porterebbe a confrontarsi con Aghayev, il numero due del mondo, in un incontro che si preannuncia arduo. Nei -66 kg, invece, la nazionale italiana conta su Elios Manzi e Valerio Accogli. Entrambi cercheranno di stupire e di superare le aspettative, pur non partendo tra i favoriti della vigilia, dimostrando il loro valore in un contesto competitivo elevato.

Il programma e l'importanza degli Europei di judo 2026

La giornata di gare ha preso il via alle ore 8.00, ora italiana, con le fasi eliminatorie (l’elimination round), mentre l’attesissimo blocco delle finali (il final block) è fissato per le ore 14.00. L’edizione 2026 dei Campionati Europei di judo senior si svolge presso l’Olympic Sport Palace di Tbilisi e, fin dalla sua apertura, promette uno spettacolo di grande agonismo e momenti emozionanti, con le prime quattro categorie di peso a inaugurare la rassegna.

Gli Europei di judo costituiscono uno degli eventi più significativi della stagione per gli atleti del continente, offrendo non solo la possibilità di misurarsi ai massimi livelli, ma anche di conquistare punti preziosi per il ranking internazionale.

L’Italia, con una formazione che unisce esperienza e giovani talenti, si presenta a questa rassegna con l’obiettivo dichiarato di essere protagonista e di ottenere risultati importanti fin dalle prime battute della manifestazione, consolidando la propria posizione nel panorama del judo europeo.