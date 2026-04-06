Luciano Spalletti, alla guida della Juventus da circa sei mesi, ha espresso una riflessione profonda e sincera sul suo rapporto con la squadra. Il tecnico ha dichiarato apertamente: “Dopo 6-7 mesi non so ancora con chi ho a che fare”. Questo commento, carico di onestà, è giunto dopo la recente prestazione dei bianconeri contro il Genoa, evidenziando una persistente difficoltà nel comprendere appieno le dinamiche e il carattere del gruppo, nonostante il significativo periodo di lavoro e conoscenza reciproca trascorso.

Analizzando nel dettaglio la gara disputata, Spalletti ha sottolineato con forza l'incoerenza e la discontinuità mostrate in campo: “Non è possibile fare un primo tempo del genere e dopo un secondo tempo così”.

Questa affermazione evidenzia la frustrazione per le oscillazioni di rendimento all'interno della stessa partita. Ha inoltre fornito chiarimenti sulle sue decisioni riguardanti la gestione del recupero fisico dei giocatori, spiegando di aver concesso loro un periodo di riposo mirato: “Ho dato loro due giorni liberi, un allenamento e mezzo e poi staccato”, cercando di bilanciare riposo e preparazione.

Le riflessioni del tecnico dopo la gara

Queste considerazioni, che rivelano una fase di profonda analisi, emergono a seguito di una vittoria ottenuta contro il Genoa, ma in un contesto di prestazione altalenante che non ha pienamente convinto. Spalletti ha evidenziato in modo chiaro la stanchezza accumulata dai giocatori e ha ribadito la necessità impellente di una migliore gestione dei momenti cruciali e delle fasi della partita.

Tutto ciò indica che il complesso processo di conoscenza reciproca e di affinamento tattico tra l'allenatore e il suo gruppo è tuttora in una fase di sviluppo e consolidamento.

Il percorso di Spalletti alla Juventus

Il cammino di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è iniziato ufficialmente il 30 ottobre 2025, data in cui ha firmato un contratto che lo lega al club bianconero fino al termine dell'attuale stagione. Il suo esordio assoluto come tecnico juventino è avvenuto appena due giorni dopo la firma, in occasione di una partita in trasferta contro la Cremonese, dove la squadra ha conquistato una vittoria.

Fin dal suo insediamento, il tecnico ha scelto di adottare un approccio graduale e ponderato, evitando di imporre rivoluzioni tattiche immediate.

Ha preferito puntare su un'evoluzione lenta ma costante della squadra, privilegiando la crescita progressiva. Il suo stile di gestione si è contraddistinto fin da subito per un marcato pragmatismo e concretezza, con l'obiettivo primario di lasciare che fossero le prestazioni sul campo a parlare e a definire l'identità della squadra, più che le dichiarazioni o le promesse.

In questo quadro complesso e in continua evoluzione, la dichiarazione di Spalletti sul non conoscere ancora completamente la sua squadra assume un significato particolarmente rilevante. Essa evidenzia non solo la complessità intrinseca del suo incarico alla guida di un club così prestigioso, ma anche la necessità oggettiva di tempo e dedizione per forgiare una squadra non solo coesa e compatta, ma anche dotata di una propria identità di gioco ben definita e riconoscibile.