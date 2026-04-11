Il Settebello della pallanuoto maschile ha incassato la sua prima sconfitta nella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026. Ad Alessandropoli, in Grecia, l'Italia è stata superata dalla Spagna con un netto 12-16 nel secondo turno del Gruppo C, interrompendo così la propria striscia positiva nella competizione e subendo la prima battuta d'arresto del torneo.

La gara ha preso il via con un iniziale vantaggio azzurro, siglato da Cassia. La reazione spagnola non si è fatta attendere, ribaltando lo score, ma Balzarini ha prontamente ristabilito la parità sul 2-2.

Un improvviso black-out degli italiani ha però permesso agli iberici di piazzare un decisivo break di 4-0, chiudendo il primo quarto in netto vantaggio sul 6-2. Nel secondo periodo, Iocchi Gratta ha interrotto la serie negativa del Settebello, ma la Spagna ha continuato a spingere, portandosi fino all’8-3. L’Italia, con una reazione d'orgoglio, è riuscita ad accorciare le distanze grazie alle reti di Cassia (autore di una doppietta in questa fase), Bruni e Ferrero, portandosi a un solo gol di svantaggio sul 7-8. Nonostante il recupero, la Spagna è riuscita a trovare il +2 prima dell'intervallo lungo, chiudendo la prima metà di gara sul 9-7.

La rimonta azzurra e il finale di gara

Al rientro in acqua per il terzo periodo, Ferrero ha nuovamente riportato l’Italia a un solo gol di distanza.

Tuttavia, Biel ha prontamente ristabilito il doppio vantaggio per la Spagna. Guerrato ha mantenuto vive le speranze azzurre, accorciando nuovamente le distanze e fissando il punteggio sul 10-9 per gli iberici all’ultima pausa. L'ultimo quarto ha visto la Spagna partire con maggiore determinazione, portandosi nuovamente sul +3. Gli azzurri, con grande tenacia, hanno trovato la forza di tornare a un solo gol di svantaggio sul 13-12 a poco più di tre minuti dal termine. Negli istanti finali, però, un rigore trasformato da Granados e le successive marcature di Biel e Valls hanno spento le velleità di rimonta del Settebello, consegnando il successo alla Spagna con il punteggio finale di 16-12.

Il percorso dell'Italia nella World Cup

Questa sconfitta contro la Spagna rappresenta un'interruzione nel cammino finora positivo degli azzurri nella competizione. In precedenza, il Settebello aveva dimostrato la propria forza ottenendo una convincente vittoria contro gli Stati Uniti, imponendosi per 15-8. In quella partita si erano distinti Eduardo Campopiano, al debutto internazionale con una tripletta, e Filippo Ferrero, anch'egli autore di tre reti, di cui due su rigore. La squadra guidata dal commissario tecnico Alessandro Campagna aveva inoltre iniziato il torneo superando la stessa Spagna, campione del mondo e detentrice del trofeo, con il punteggio di 12-10 nella giornata inaugurale, un risultato che aveva confermato la solidità e le ambizioni della formazione italiana.

Il prossimo incontro, che vedrà l'Italia affrontare la Croazia, sarà di fondamentale importanza per l'accesso alla fase finale della World Cup, che si terrà a Sydney dal 22 al 26 luglio.

Le parole del Commissario Tecnico

Il CT Alessandro Campagna ha commentato la prestazione e le prospettive future della squadra. "La prima frazione è stata equilibrata – ha dichiarato Campagna – ci hanno sorpreso con qualche azione di grande qualità. Molto buono il parziale di 3-0 del secondo tempo. Molto bene anche nel terzo e quarto periodo seppur con qualche sbavatura. Dobbiamo migliorare nel gioco e sappiamo dove. Analizzeremo la partita e poi prepareremo la sfida con la Croazia che risulta essere decisiva per arrivare tra le prime due del girone”. Le sue parole evidenziano la consapevolezza delle aree di miglioramento e la determinazione a preparare al meglio la prossima sfida cruciale.