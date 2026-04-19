Nicolò Bulega continua a dominare il Mondiale Superbike 2026, consolidando la sua leadership nella classifica generale dopo gara‑1 del GP dei Paesi Bassi. Il campionato, strutturato su dodici tappe avvincenti, si distingue per un format dinamico che prevede ben tre gare per ogni weekend: gara‑1, Superpole Race e gara‑2. Questa formula garantisce agli appassionati una stagione ricca di emozioni e colpi di scena, con Bulega che si sta imponendo grazie a costanza e prestazioni di altissimo livello.

Il pilota italiano ha conquistato la vittoria in tutte le gare disputate fino a questo momento, accumulando un vantaggio significativo sugli inseguitori.

La classifica aggiornata dopo gara‑1 del GP dei Paesi Bassi lo vede saldamente al comando con 149 punti. Alle sue spalle, Iker Lecuona si posiziona con 88 punti, seguito da Miguel Oliveira a quota 65. Più distanziati Axel Bassani (64 punti), Sam Lowes e Alex Lowes (entrambi a 59), Lorenzo Baldassarri (48), Alvaro Bautista (40), Yari Montella e Andrea Locatelli (entrambi a 35). Completano la top 15 Danilo Petrucci (31), Tarran Mackenzie (26), Garrett Gerloff (24), Xavi Vierge (21) e Rémy Gardner (14).

Protagonisti e dinamiche del campionato

La stagione 2026 si sta rivelando particolarmente interessante per la presenza di numerosi piloti in grado di lottare per le posizioni di vertice. Oltre a Bulega, che sta vivendo un momento di forma straordinario, si evidenziano le performance di Iker Lecuona, capace di salire più volte sul podio, e di Miguel Oliveira, che ha conquistato il suo primo podio nel Mondiale Superbike.

Axel Bassani, Sam Lowes e Alex Lowes si mantengono costantemente nella parte alta della classifica, mentre Lorenzo Baldassarri e Alvaro Bautista cercano di recuperare terreno nelle prossime tappe.

Il format con le tre gare per ogni appuntamento intensifica la competizione per il titolo, offrendo a ogni pilota la possibilità di recuperare punti preziosi in ogni weekend. La stagione, che si concluderà a ottobre, lascia ancora ampi margini per possibili sorprese e ribaltoni nella classifica generale.

Il secondo round all'Autodromo do Algarve

Durante il secondo round della stagione, disputato all’Autodromo Internacional do Algarve, Nicolò Bulega ha ulteriormente arricchito il suo palmarès con nuove vittorie, rafforzando ulteriormente la sua leadership.

L’evento portoghese ha regalato grandi emozioni al pubblico di casa, che ha festeggiato il primo podio di Miguel Oliveira. Significative anche le celebrazioni per Iker Lecuona, che ha conquistato i suoi primi podi con la Ducati. La presenza di oltre 82.000 spettatori ha confermato il grande interesse internazionale per la Superbike, rendendo il campionato ancora più spettacolare e seguito a livello globale.

La classifica dopo il secondo round vedeva Bulega già in fuga con 124 punti, seguito da Lecuona a 68 e da Bassani a 60. Oliveira e Alex Lowes inseguivano rispettivamente con 56 e 48 punti. Questi dati evidenziano la costanza di rendimento del pilota italiano e la competitività degli avversari, in una stagione che promette ancora molteplici emozioni e sfide all'ultimo giro.