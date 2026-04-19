L'Amstel Gold Race femminile del 2026 vede una situazione di gara dinamica alle ore 12:10, con un gruppo di cinque atlete in fuga. In testa alla corsa si trovano Annelies Nijssen (Lotto Intermarché), Nicole Steigenga (AG Insurance Soudal Team) e Heidi Franz (St Michel – Preference Home – Auber93), che hanno accumulato un vantaggio significativo di un minuto e quarantacinque secondi sul gruppo inseguitore. A completare l'azione di testa, posizionate tra le battistrada e il plotone, figurano Kiara Lylyk (Mayenne Monbana My Pie) e Scarlett Souren (VolkerWessels Cycling Team).

La cronaca della corsa ha ricostruito l'evoluzione di questa fuga sin dalle prime fasi. Già alle 11:45, il distacco delle battistrada era salito a circa un minuto e trenta secondi, evidenziando una progressiva acquisizione di terreno. Un momento cruciale si è verificato intorno alle 11:33, quando una caduta ha interessato il gruppo principale, potenzialmente contribuendo a rallentare l'inseguimento e a consolidare il vantaggio delle fuggitive. Successivamente, alle 11:56, le atlete hanno superato la salita del Fromberg, dirigendosi verso il Keutenberg, con il traguardo ancora distante.

La fuga: protagoniste e strategie iniziali

L'azione di testa è stata ben orchestrata, coinvolgendo complessivamente cinque cicliste.

Nijssen, Steigenga e Franz hanno assunto il ruolo di pioniere, affiancate da Lylyk e Souren. Il vantaggio iniziale di un minuto e quarantacinque secondi testimonia l'efficacia di questa mossa strategica, che ha permesso alle atlete di guadagnare un margine considerevole sul resto del gruppo. La progressione del distacco, che alle 11:45 si attestava già a circa un minuto e mezzo, suggerisce una fuga determinata e ben sostenuta, capace di sfruttare ogni opportunità per ampliare il proprio margine.

La caduta registrata nel gruppo alle 11:33 potrebbe aver giocato un ruolo non secondario nel favorire l'allungo delle battistrada, creando un momento di disorganizzazione nel plotone e permettendo alle fuggitive di aumentare ulteriormente il loro vantaggio in un frangente delicato della gara.

Le salite chiave: Fromberg e Keutenberg

Il percorso della Amstel Gold Race femminile è noto per le sue numerose asperità, e le salite rappresentano i punti nevralgici dove la corsa può decidersi. Alle 11:56, le atlete hanno affrontato e superato il Fromberg, una delle prime difficoltà significative del tracciato. Ora, l'attenzione si sposta sul Keutenberg, una salita caratterizzata da una pendenza elevata (1,3 km al 5,9%) e considerata uno dei passaggi più selettivi. Questo "muro" potrebbe rappresentare un momento decisivo sia per le fuggitive, che cercheranno di mantenere o aumentare il loro vantaggio, sia per il gruppo, che tenterà il recupero.

Il contesto generale della gara, una classica olandese, è intrinsecamente legato a un tracciato di continui saliscendi e "muri" che favoriscono attacchi e selezioni naturali.

Le battistrada hanno dimostrato di saper interpretare al meglio queste caratteristiche, costruendo il loro vantaggio proprio sulle prime asperità del percorso.

Dettagli del tracciato e copertura mediatica

Il tracciato dell'Amstel Gold Race femminile 2026 si estende per circa 158,2 chilometri, con un dislivello positivo complessivo di 1.833 metri. La partenza è fissata a Maastricht, mentre l'arrivo è previsto a Valkenburg aan de Geul, nel Limburgo. Il percorso include ben ventidue salite catalogate, tra cui il celebre Cauberg, che le atlete affronteranno per ben cinque volte durante la competizione, un elemento che ne sottolinea la difficoltà e la natura selettiva.

Per quanto riguarda la copertura mediatica, la gara femminile non è trasmessa sui canali televisivi tradizionali in chiaro.

Gli appassionati possono seguire l'evento esclusivamente in streaming, attraverso piattaforme dedicate. La diretta è disponibile su Eurosport 1 e DAZN (dalle 12:45 alle 14:30), oltre che su Discovery Plus e HBO Max, tutti servizi accessibili tramite abbonamento.