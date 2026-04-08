La semifinale scudetto di Superlega maschile entra nel vivo con Gara 2 tra Cucine Lube Civitanova e Rana Verona Volley. L'incontro, in programma all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche alle ore 20.30, vede la Lube obbligata a reagire dopo il netto ko subito nel primo confronto. Dall'altra parte, la Rana Volley punta a un colpo esterno che potrebbe indirizzare la serie in modo decisivo, cercando di ottenere un vantaggio cruciale per l'accesso alla storica finale.

Il primo atto della semifinale ha visto la formazione di Fabio Soli imporsi con un perentorio 3-0, dimostrando solidità e l'entusiasmo che hanno contraddistinto la stagione dei veneti.

La Cucine Lube Civitanova, invece, ha evidenziato alcune difficoltà caratteriali, già emerse in precedenti occasioni nel corso dell'anno. Per questa Gara 2, i marchigiani dovranno necessariamente correggere l'efficacia al servizio e garantire maggiore continuità nell’arco dei set, aspetti che hanno pesantemente inciso sull'esito del primo match.

Gli scontri diretti stagionali tra le due squadre sono stati finora quattro. Oltre alla recente vittoria di Verona in Gara 1, la Lube aveva prevalso sia all’andata che al ritorno in regular season. Tuttavia, la Rana Volley aveva avuto la meglio per 3-1 nella semifinale di Supercoppa, disputata lo scorso febbraio, suggerendo una rivalità sempre accesa e imprevedibile.

Le voci della vigilia

Alla vigilia di questo appuntamento cruciale, Mattia Bottolo della Lube ha espresso la sua determinazione: “Ho ancora negli occhi gli errori del primo match e non riesco a darmi pace. Ora però dobbiamo voltare pagina. In Gara 2 dovremo essere lucidi nei momenti chiave e capaci di soffrire. Abbiamo bisogno anche del supporto dei tifosi”. Sul fronte veronese, l’allenatore Fabio Soli ha tracciato la rotta: “Dobbiamo migliorare alcuni aspetti, a partire dalla battuta e dalla gestione della ricezione. Civitanova alzerà il livello in casa e noi dovremo essere costanti senza concedere occasioni”.

La partita si configura dunque come un snodo cruciale per le sorti della serie. Una vittoria della Lube riporterebbe l'equilibrio, prolungando l'incertezza e la tensione.

Al contrario, un nuovo successo degli scaligeri potrebbe indirizzare in maniera significativa il confronto, mettendo una seria ipoteca sulla finale. Gli arbitri designati per dirigere l'incontro sono Marco Zavater e Rocco Brancati.

Statistiche e protagonisti in campo

I numeri storici sorridono nettamente alla Cucine Lube Civitanova, che vanta 47 vittorie su 59 precedenti contro Verona. Tuttavia, il momento attuale racconta una sfida molto più aperta e bilanciata. Tra i singoli, Nikolov è prossimo a raggiungere quota 600 punti stagionali, mentre Bottolo si avvicina ai 2.000 punti complessivi in Superlega. Sul fronte opposto, Mozic è a un passo dai 300 punti stagionali e Keita si conferma uno dei riferimenti offensivi più incisivi e determinanti della serie, trascinando la sua squadra con prestazioni di alto livello.

La Rana Verona Volley, alla sua prima storica semifinale scudetto, affronta l'impegno con grande entusiasmo e consapevolezza delle proprie capacità, pronta a sfruttare ogni occasione per mettere sotto pressione i marchigiani. Il pubblico dell’Eurosuole Forum sarà chiamato a sostenere con forza la Lube in una gara che si preannuncia combattuta e potenzialmente decisiva per il prosieguo della semifinale. L’appuntamento è fissato per le 20.30, con la diretta televisiva garantita su Rai Sport.