La Cucine Lube Civitanova ha conquistato un posto nella finale scudetto della Superlega maschile di volley, superando la Rana Verona con un netto 3-0 (25-23, 25-19, 25-20) in gara quattro della semifinale playoff. La partita, disputata all'Eurosuole Forum di Civitanova Marche, si è rivelata un appuntamento cruciale che ha permesso ai marchigiani di chiudere la serie sul 3-1, garantendosi così l'ambito accesso all'atto conclusivo del campionato, dove affronteranno la temibile Perugia.

La vittoria decisiva di Civitanova è stata frutto di una prestazione solida e di una maggiore lucidità nei momenti chiave dell'incontro.

Tra i protagonisti, Eric Loeppky si è distinto come miglior realizzatore per la Lube con 15 punti, affiancato da Mattia Bottolo, autore di ben 5 muri che hanno spesso interrotto le offensive avversarie. Sul fronte veronese, Noumory Keita ha brillato con altrettanti 15 punti, dimostrando la sua incisività in attacco.

La cronaca della gara e i protagonisti in campo

Il terzo set si è rivelato quello decisivo per le sorti della serie, con Nikolov che ha messo a segno il punto finale con una diagonale vincente, fissando il punteggio sul 25-20. Durante questa frazione cruciale, Mattia Bottolo ha continuato a essere un punto di riferimento sia in fase di muro che in attacco, contribuendo in modo significativo al distacco.

Tra gli altri atleti che hanno lasciato il segno, si segnalano l'ace di Keita per Verona, i muri efficaci di Christenson e Zingel, e un primo tempo ben eseguito da Gargiulo per Civitanova. La formazione marchigiana ha saputo gestire con maestria la pressione, mantenendo un controllo costante del gioco e capitalizzando al meglio ogni opportunità.

Le formazioni iniziali schierate in campo riflettevano l'importanza della posta in gioco. La Cucine Lube Civitanova ha iniziato con Nikolov, Bottolo, Gargiulo, Loeppky, Podrascanin e Boninfante, con Balaso nel ruolo di libero. La Rana Verona ha risposto con Zingel, Keita, Christenson, Darlan, Mozic e il libero Staforini. L'inerzia psicologica della serie era già passata nelle mani dei marchigiani dopo la loro vittoria esterna in gara tre, un successo che aveva permesso loro di ribaltare il fattore campo e presentarsi a gara quattro con un vantaggio significativo.

Il percorso verso la finale scudetto

La semifinale tra Civitanova e Verona è stata un confronto intenso e combattuto, dove la Lube ha saputo capitalizzare il vantaggio acquisito grazie alla vittoria al tie-break in trasferta. La Rana Verona, che aveva concluso la regular season al secondo posto, ha lottato con determinazione per riequilibrare la serie, ma si è dovuta arrendere alla maggiore concretezza e alla coesione degli avversari. Ora, l'atteso appuntamento con la finale scudetto vedrà la Cucine Lube Civitanova affrontare Perugia, in quella che si preannuncia come una sfida di altissimo livello e grande intensità, capace di regalare spettacolo agli appassionati di volley.

L'incontro di gara quattro, che ha richiamato un pubblico numeroso e appassionato ed è stato trasmesso in diretta tv e streaming, ha pienamente confermato la solidità e la capacità di reazione della formazione marchigiana. La squadra ha dimostrato di saper imporsi nei momenti decisivi, conquistando con merito l'accesso all'atto conclusivo della stagione e coronando un percorso di grande impegno e dedizione.