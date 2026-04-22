Riflettori puntati sui campi in terra battuta della capitale spagnola per un incontro che promette spettacolo e intensità. Anna Bondar e Elina Svitolina si sfideranno nei trentaduesimi di finale del prestigioso torneo WTA di Madrid. L'appuntamento è fissato per giovedì 23 aprile, con inizio previsto alle ore 09:00. Il palcoscenico sarà la Caja Mágica di Madrid, uno dei templi del tennis mondiale su questa superficie. La caccia a punti preziosi e alla gloria in uno dei tornei più importanti della stagione sul rosso è il motore di questa sfida, un crocevia fondamentale per testare le ambizioni delle giocatrici in vista del Roland Garros.

Svitolina, testa di serie e tra le favorite per la vittoria finale, cerca conferme del suo status, mentre Bondar, dopo un ottimo esordio, vuole continuare a stupire e a scalare posizioni nel ranking mondiale.

Svitolina favorita a 1.20

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, il verdetto appare quasi unanime e decisamente sbilanciato. Sia WilliamHill che Betfair quotano la vittoria di Elina Svitolina a 1.20, una cifra che la designa come la nettissima favorita per il passaggio del turno. La vittoria di Anna Bondar, invece, è considerata un'impresa ardua, valutata con una quota di 4.50 da entrambe le agenzie di scommesse. Questa disparità riflette non solo la differenza di classifica tra le due atlete, ma anche l'esperienza e il blasone dell'ucraina, abituata a calcare i palcoscenici più importanti del circuito.

Il pronostico pende inevitabilmente dalla parte di Svitolina, la cui solidità da fondocampo e la maggiore abitudine a gestire la pressione in partite di questo livello la rendono la candidata principale al successo. Tuttavia, nel tennis le sorprese sono sempre dietro l'angolo, e Bondar potrebbe sfruttare la sua condizione di underdog per giocare a mente libera e tentare il colpaccio.

Bondar, numeri da primo turno

Lo stato di forma delle due giocatrici, analizzato attraverso le loro ultime uscite, offre spunti di riflessione interessanti. Anna Bondar arriva a questa sfida con il morale alto, reduce da una vittoria schiacciante e convincente al primo turno contro Viktorija Golubic, sconfitta con un netto 6-2, 6-3.

I numeri di quel match parlano chiaro: l'ungherese ha mostrato un servizio solido, con il 73% di prime palle in campo e il 65% di punti vinti con la prima. Ha messo a segno 3 ace a fronte di soli 2 doppi falli e ha dimostrato grande cinismo nelle occasioni importanti, convertendo 5 delle 8 palle break a sua disposizione e salvandone 7 su 9. La sua aggressività in risposta, con il 57% di punti vinti, è stata la chiave per dominare l'incontro.

Svitolina, semifinale a Stoccarda

Dall'altra parte della rete, Elina Svitolina proviene da un torneo, quello di Stoccarda, dove ha raggiunto le semifinali, fermandosi solo al termine di una battaglia durissima contro Karolina Muchova, persa con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4.

Nonostante la sconfitta, la prestazione dell'ucraina è stata di alto livello. Le sue statistiche mostrano una partita lottata punto a punto: 2 ace, 3 doppi falli e una percentuale di prime di servizio del 62%, con cui ha ottenuto il 63% dei punti. Ha sofferto maggiormente in risposta, vincendo solo il 38% dei punti, ma ha comunque creato ben 11 palle break, convertendone 4. Questa capacità di lottare e di rimanere aggrappata anche nei match più complicati è il marchio di fabbrica di una top player.

Svitolina è n.7, Bondar n.63

Il divario tra le due tenniste è evidente anche osservando la classifica mondiale WTA. Elina Svitolina occupa stabilmente un posto nell'élite del tennis femminile, trovandosi alla posizione numero 7 con un bottino di 3910 punti.

Il suo ranking è rimasto invariato, a testimonianza di una costanza di rendimento che la colloca tra le protagoniste assolute del circuito. Anna Bondar, invece, naviga in acque diverse. Attualmente è alla posizione numero 63 del ranking, con 1023 punti, e il suo recente movimento è in discesa. Questo gap di oltre 50 posizioni e quasi 3000 punti sottolinea la differenza di status tra le due. Per quanto riguarda gli scontri diretti, questo match a Madrid sarà il primo incontro in assoluto tra l'ucraina e l'ungherese. Non esistono precedenti, un fattore che aggiunge un elemento di imprevedibilità alla sfida: Svitolina dovrà adattarsi rapidamente a un'avversaria che non ha mai affrontato, mentre Bondar avrà l'occasione unica di misurarsi con una delle migliori al mondo senza il peso psicologico di passate sconfitte.

La sfida si preannuncia quindi come un classico confronto tra una campionessa affermata e un'atleta in cerca della grande impresa. Svitolina dovrà fare affidamento sulla sua solidità e sulla sua classe per disinnescare l'entusiasmo di Bondar, la quale, dal canto suo, cercherà di sfruttare l'ottimo momento di forma e la potenza dei suoi colpi per mettere in difficoltà la sua più quotata avversaria. La terra battuta di Madrid sarà il giudice imparziale di questo duello tra esperienza e ambizione.