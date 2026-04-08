La Targa Florio 2026, giunta alla sua 110ª edizione, apre ufficialmente le iscrizioni, segnando un nuovo capitolo per la storica competizione automobilistica siciliana, tra le più antiche e prestigiose al mondo. Gli appassionati e i team interessati potranno inviare le proprie adesioni fino a venerdì 8 maggio, seguendo le procedure indicate da Aci Sport. Tutte le informazioni dettagliate, i programmi e gli orari sono disponibili sui siti ufficiali della manifestazione.

L’evento, che si snoderà tra le suggestive strade di Palermo e i leggendari tracciati delle Madonie, si articola in quattro prestigiose declinazioni agonistiche: il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il Campionato Italiano Rally Auto Storiche Regolarità, a cui si aggiungono la Coppa Rally di Zona e il Trofeo di Zona per vetture storiche.

Tutte le gare avranno validità anche per il Campionato Siciliano, confermando il ruolo centrale della manifestazione nel panorama motoristico regionale e nazionale.

Presentazione ufficiale e sedi dell'evento

La presentazione della 110ª Targa Florio è in programma per mercoledì 15 aprile presso il Rettorato dell’Università di Palermo, in piazza Marina. L'appuntamento vedrà la partecipazione dei vertici organizzativi, dei rappresentanti dell’ateneo, dei maggiori partner e delle amministrazioni locali. La città di Palermo è confermata come sede strategica, ospitando la cerimonia di partenza in Piazza Verdi e quella di arrivo in Viale delle Scienze. Il campus universitario sarà inoltre il fulcro operativo, accogliendo il centro servizi, la Direzione Gara, la Sala Stampa e la sede delle verifiche tecniche e sportive.

Le emozionanti sfide contro il cronometro si svolgeranno sui rinomati tracciati delle Madonie, attraversando centri e territori ricchi di storia e cultura. L’organizzazione, sapientemente guidata dall'internazionale Marco Cascino, è già al lavoro per garantire un evento di altissimo livello. La copertura mediatica sarà assicurata da ACI Sport TV, che trasmetterà dirette, servizi, approfondimenti e aggiornamenti costanti sui propri canali e sui social media.

Il programma dettagliato dell'edizione 2026

La Targa Florio 2026 si terrà dal 14 al 16 maggio, consolidando il suo status di secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e della Coppa Rally di Zona. Il quartier generale della manifestazione sarà ospitato all’interno della Città Universitaria di Palermo, grazie alla proficua collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo.

Il ricco programma collaterale prevede mostre storiche dedicate alla corsa, convegni e incontri tematici, tra cui un significativo appuntamento scientifico-sanitario organizzato in sinergia con il Dipartimento di Medicina dell’ateneo.

Le verifiche sportive e tecniche sono fissate per mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, seguite dalle ricognizioni ufficiali del percorso. La suggestiva cerimonia di partenza si svolgerà alle ore 19 di giovedì 14 maggio in Piazza Verdi, di fronte al celebre Teatro Massimo. Le prove speciali si snoderanno lungo gli storici circuiti delle Madonie, includendo tappe iconiche come “La Montedoro”, “La Generosa”, “Geraci – Castelbuono” e “Pollina”. Il comune di Collesano, da sempre legato alla storia della gara, avrà un ruolo centrale nel percorso.

La giornata conclusiva, sabato 16 maggio, culminerà con le cerimonie di arrivo delle quattro competizioni nel viale centrale della città universitaria di Palermo, a coronamento di una settimana indimenticabile di sport, cultura e tradizione.