Al Palacio de Deportes Carolina Marín di Huelva, in Spagna, conclusa un'altra giornata del primo turno degli Europei individuali 2026 di badminton. Risultati incoraggianti per l'Italia nei singolari.
Fabio Caponio avanza nel singolare maschile
Nel singolare maschile, Fabio Caponio (n. 129 BWF) ha superato l'israeliano Misha Zilberman (n. 76) con 21‑14, 18‑21, 21‑15. L'azzurro ha reagito con lucidità dopo aver ceduto il secondo set, ritrovando efficacia nel set decisivo. Al secondo turno, affronterà il finlandese Kalle Koljonen (n. 53), un confronto chiave.
Yasmine Hamza dominante nel singolare femminile
Anche Yasmine Hamza (n. 116 BWF) ha centrato la qualificazione al secondo turno nel singolare femminile, dominando la slovena Anja Blažina con un netto 21‑10, 21‑10, mostrando superiorità tecnica e tattica. Al prossimo turno, troverà l'ucraina Yevheniia Kantemyr (n. 124), in una sfida più equilibrata.
Tra gli altri risultati del singolare maschile, si segnalano le vittorie dello scozzese Callum Smith (n. 292), sorprendendo il finlandese Joakim Oldorff (n. 50) con 21‑13, 21‑9. Affronterà il belga Julien Carraggi (n. 55). Vittorie in due set anche per il polacco Dominik Kwinta (n. 117), che ha regolato l'olandese Noah Haase (n. 167) per 21‑12, 21‑13, e per lo spagnolo Álvaro Leal (n.
134), battendo il polacco Mikołaj Szymanowski (n. 134) per 21‑19, 21‑13. Kwinta affronterà lo svizzero Scheiwiller; Leal, l'inglese Huang.
In ambito femminile, avanzano l'ungherese Sándorházi (21‑8, 21‑15 vs Wang), la svizzera Schnider (16‑21, 21‑16, 21‑10 vs Buchberg) e la finlandese Saarnivaara (27‑29, 21‑15, 21‑13 vs Slobodova).
Nel doppio femminile, la corsa di Martina Corsini ed Emma Piccinin è stata fermata al primo turno. Sconfitte dalle inglesi Lisa Curtin e Sian Kelly con 21‑12, 18‑21, 21‑19, al termine di una sfida equilibrata.