La tappa inaugurale della Coppa del Mondo di tiro con l’arco 2026 a Puebla, in Messico, si è conclusa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile, con le emozionanti finali delle specialità compound. L'evento, ospitato presso il suggestivo Jardín del Arte, ha visto la partecipazione di oltre duecento arcieri provenienti da trentadue nazioni, pronti a contendersi i primi titoli della stagione. I riflettori si sono accesi in particolare sui successi individuali della colombiana Sara Lopez e del danese Mathias Fullerton, protagonisti indiscussi di questa apertura di circuito.

Nel settore femminile, la formidabile Sara Lopez ha ribadito la sua supremazia, aggiudicandosi il trionfo individuale. La campionessa colombiana, già nove volte vincitrice delle Finals di Coppa del Mondo, ha superato l'estone Lisell Jaatma con un combattuto 149-148, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria precisione. In campo maschile, il danese Mathias Fullerton ha centrato il bersaglio grosso, prevalendo sull'austriaco Nico Wiener per 146-145 al termine di una finale ad alta tensione, confermandosi uno dei migliori specialisti del compound.

I successi nelle gare a squadre e mixed team

La giornata è stata animata anche dalle avvincenti sfide a squadre. L'India ha conquistato il gradino più alto del podio nella prova femminile, battendo gli Stati Uniti per 233-232 in una finale all'ultimo punto.

La Colombia, invece, si è imposta nella gara maschile, sconfiggendo la Danimarca con il punteggio di 233-230. Grande equilibrio e spettacolo nella finalissima del Mixed Team, dove la coppia danese composta da Tanja Gellenthien e Mathias Fullerton ha avuto la meglio sui neerlandesi Sanne De Laat e Mike Schloesser per 157-156, a testimonianza dell'elevato livello tecnico della competizione.

La scelta dell'Italia e le prospettive stagionali

La Nazionale italiana ha scelto di non prendere parte a questa trasferta messicana, optando per concentrarsi sulla preparazione dei prossimi Campionati Europei. L'appuntamento continentale, in programma ad Antalya dal 19 al 24 maggio, rivestirà un'importanza cruciale in quanto evento qualificante per gli European Games 2027.

La tappa di Puebla ha rappresentato la prima significativa opportunità per gli arcieri di qualificarsi alla prestigiosa Finale di Coppa del Mondo, che si terrà a Saltillo, sempre in Messico, nel mese di settembre.

La stagione 2026 della Coppa del Mondo di tiro con l’arco si è dunque aperta con risultati di grande rilievo e con la conferma dei protagonisti più attesi. Sara Lopez, dopo un 2025 in cui la sua presenza non è stata costante in tutte le tappe, è tornata a imporsi con forza sulla scena internazionale, mentre Mathias Fullerton ha ribadito il suo status tra i migliori specialisti del compound maschile. Il circuito proseguirà con le prossime tappe in programma a Shanghai, Antalya e Madrid, mantenendo alta l'attenzione su una disciplina in continua crescita e ricca di talenti.