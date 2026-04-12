La Parigi-Roubaix femminile 2026 si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, giunta alla sesta edizione e confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione ciclistica. La classica del Nord, con il suo percorso rinnovato e ben ventuno tratti di pavé, promette una sfida aperta e avvincente tra grandi nomi, rendendo la gara ancora più impegnativa e spettacolare.

La partenza è fissata a Denain, con il primo tratto di ciottoli che si presenterà dopo circa trenta chilometri. I passaggi chiave non tarderanno ad arrivare: il terzo tratto, Haveluy-Wallers, e il quarto, Hornaing-Wandignies, sono già classificati con quattro stelle, rappresentando i primi veri banchi di prova per le atlete.

Un momento cruciale sarà il tratto di Mons-en-Pévèle, catalogato con cinque stelle e situato a cinquanta chilometri dal traguardo, un vero e proprio spartiacque per le ambizioni di vittoria. Infine, a diciassette chilometri dall’arrivo, il Carrefour de l’Arbre, anch’esso da cinque stelle, si erge come l’ultimo grande ostacolo prima del lungo avvicinamento al celebre velodromo di Roubaix. Il percorso, lungo 143,1 chilometri, include un totale di 33,7 chilometri di pavé, garantendo una sfida unica e selettiva.

Le Protagoniste e la Caccia al Trionfo

La storia recente della corsa evidenzia una peculiarità: nelle cinque edizioni finora disputate, nessuna atleta è riuscita a imporsi due volte, rendendo la ricerca del trionfo ancora più accesa.

Tra le favorite di quest’anno spicca la francese Pauline Ferrand-Prévot, vincitrice nel 2025, che tenterà il clamoroso bis. Attenzione anche alla belga Lotte Kopecky, trionfatrice nel 2024, e alla sua compagna di squadra, l’olandese Lorena Wiebes, particolarmente temibile in caso di arrivo allo sprint. Per l’Italia, i fari sono puntati su Elisa Balsamo e Letizia Borghesi, seconde rispettivamente nel 2024 e nel 2025. Da non sottovalutare anche la canadese Alison Jackson, la svizzera Elise Chabbey e la veterana olandese Marianne Vos, tutte pronte a giocarsi le proprie carte su questo terreno insidioso.

Orari, Diretta Streaming e Copertura

La Parigi-Roubaix femminile 2026 si disputerà domenica 12 aprile.

La partenza è prevista per le ore 14:45, con l’arrivo stimato al velodromo di Roubaix intorno alle 18:20. La gara non godrà di una diretta televisiva tradizionale, ma sarà ampiamente coperta in streaming. Gli appassionati potranno seguire l’azione a partire dalle ore 17:00 su diverse piattaforme, tra cui Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà disponibile una diretta live testuale. A livello internazionale, la copertura prevede anche la possibilità di seguire la corsa in streaming su piattaforme come Peacock, a conferma dell’attenzione globale per questa affascinante e durissima classica del ciclismo femminile.